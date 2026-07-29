רשות האוכלוסין משנה את נהלי הבדיקה בנתב"ג: נוסעים עם צו עיכוב יציאה ייחסמו כבר בצ'ק-אין ולא במעבר הדרכונים | רשות האוכלוסין וההגירה: "מטרת השינוי היא לייעל את תהליך היציאה מהארץ וליידע את הנוסעים כי יש נגדם צו עיכוב יציאה, כבר בתחילת התהליך ולא לאחר שעברו את כלל התהליך" | השלכות על אלפי חסידים לקראת ראש השנה (תעופה)
כפי הצפוי השופט גרוסקופף הוציא צו המשהה את כניסת החוק להקפאת מעצר תלמידי ישיבות לתוקף • המדינה נדרשת להסביר מדוע החוק לא יבוטל כליל | הדיון יתקיים בהרכב מורחב בהקדם בעוד תקופה | כל הפרטים והתגובות הסוערות (חדשות, חרדים)
בזמן שחלק מחברי כנסת החרדים חוששים מהמצלמות ומפחדים להתייצב באולפן כדי לתת תשובות, יהודה אייזקוביץ' מציב קו אדום דרמטי מול מרמור הצעירים שהפכו לעריקים: "אסור לבקר את חברי הכנסת החרדים"| וגם, האם נתניהו באמת "מרח" את החרדים, ומדוע משחק השחמט של חוק הגיוס יסתיים ב'מט', לטענתו | צפו בסערה מתוך התוכנית "כיפות שחורות" (חרדים)
15 שנה אחרי הרצח המזעזע בדרום - העולם היהודי סוער בעקבות רצח הצדיק רבי עמוס | המאבק נגד החרדים בערד נמשך - חסידי גור חוששים מקיום התהלוכה המתריסה | אקטואליה חרדית הלכתית: מה קורה כשעריק חרדי זוכה בכרטיס טיסה בהגרלה? | ש"ס תמכה, יהדות התורה נעדרה: חוק המואזין אושר | הצצה מרתקת: כך נראה הדאצ'ה של האדמו"רים באוסטריה (מעייריב)
בזמן שצה"ל מנסה לגייס בכפיה את הציבור החרדי, ראש הישיבה בעלי אל"מ במיל' הרב אוהד תירוש חושף את המערכת מבפנים וקובע: "לא מאמין לאף מילה של הרמטכ"ל" | הבעיה היא לא כוח אדם אלא אובדן הטהרה, "לכו לחפש לוחמים בתל אביב לפני שאתם פונים לישיבות החרדיות" (חדשות בארץ)
האם המאבק נגד גיוס בני הישיבות מצדיק חסימות כבישים? האם צה"ל מסוגל לשלב חרדים - מבלי לפגוע באורח חייהם? ומה עומד מאחורי המתיחות בין טראמפ לנתניהו? | פאנל "כיפות שחורות" התכנס לדיון טעון ובמהרה פרצו עימותים חריפים בין נציגי 'הפלג', 'אחוות תורה', 'אל הדגל' והחברה הכללית | צפו (כיפות שחורות)
עסקנים בכירים שרובם מגיעים מהשולים של הציבור החרדי מתכננים מחאה חסרת תקדים ומנסים לקבל תמיכה מהמיינסטרים • המחאה המתוכננת: שיירות המוניות לכלא הצבאי במטרה להאט תנועה | בדגל התורה הבהירו: "לא הגיע לדרג הפוליטי" (חרדים)
יממה לאחר שעבר בכנסת חוק יסוד לימוד תורה, יו"ר ש"ס אריה דרעי התייחס לנסיבות שהובילו לחקיקת החוק, ואף תקף בחריפות את המתנגדים לו | דרעי אמר גם כי "אנחנו לא צריכים הוכחות מה זה חיילים, אין אצלנו הספרדים מישהו שאין לו במשפחה שלו חייל" | צפו בדברים המלאים (חרדים)
תחקיר: החרדים ביו"ש נשארו מחוץ לתקציבים | תיעוד חדש ממסע הבריחה של החשוד ברצח בבני ברק | מהומות בצפון אירלנד סביב סוגיית ההגירה | מחאת הפלג הירושלמי משתקת את גוש דן | חרם ישיבות ההסדר על השריון מתרחב | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
סביב השולחן ב'אולפן כיכר' התקבצו חברי הפאנל לדיון סוער בתוכנית "כיפות שחורות" | מהפיצוץ הוויראלי שהוביל לזריקת חבר הפאנל מאולפן 13, דרך המשוואה הביטחונית החדשה מול איראן והווטו של טראמפ, ועד למעצרים הדרמטיים בבית שמש והמתקפה החזיתית על השופט סולברג | צפו (כיפות שחורות)