מארין לה פן, אשת הימין הקשוחה שמבטיחה צרפת ללא מהגרים, ניצלה שוב מגורל אכזר לקריירה הפוליטית שלה | שעות אחרי שהורשעה בבית המשפט בפעם השנייה, הודיעה לה-פן כי תתמודד לנשיאות צרפת - ללא אזיק אלקטרוני, למרות פסיקת בית המשפט | זו כבר הפעם הרביעית שהיא מתמודדת לנשיאות. הפעם, רבים הם המאמינים כי יש לה סיכוי טוב להיכנס לארמון האליזה, בתנאי שהכל ילך לפי התוכנית המתוחכמת של עורכי דינה (מגזין כיכר)
אחר שנקבע כי אינו כשיר דינית לעמידה לדין בגין העבירות הביטחוניות החמורות שביצע, שמואלביץ' פונה לבג"ץ. פרקליטיו, מבקשים ארכה דחופה להגשת נימוקי הערעור: "זקוקים לסיווג ביטחוני מיוחד כדי לעיין בחומרי החקירה החסויים בתיק" (משפטי)
המשטרה שוב עותרת לבית המשפט המחוזי נגד החלטה של נשיא בית משפט השלום ראשון לציון, מנחם מזרחי, ודורשת להותיר על כנם את התנאים המגבילים שהוטלו על צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו | לדבריה, יש פעולות חקירה חיוניות שיש לבצע בזמן שהוא בארץ (משטרה)
אסף שמואלביץ' המשמש גם כעורך דין פעיל, התחזה לקצין בדרגת סרן וחדר לחמ"לים בתחילת המלחמה • הוא הקליט שיחות סודיות והעביר מידע לגורמים לא מוסמכים • המדינה ביקשה להסתיר זהות קצינים בכירים שהיו מעורבים | פרשה חסרת תקדים (חדשות בארץ)
הפלג הירושלמי הצליח להוסיף רב בכיר שיתנגד לחוק הגיוס: סיקור נרחב | אירועי קבלת הפנים לאסירי עולם התורה - ויש אחות ל'עזרם ומגינם' | הקרב על מערכת המשפט: המסר הפוליטי-משפטי של יהדות התורה והמהלך של מקלב| נתניהו מתייצב לצד עולם התורה ועוקץ את גולדקנופף ולפיד: סיקור פוליטי | הבשורה לעולם התורה בשפלה: ישיבה יוקרתית חדשה | המחבלים הגישו ערעור - האם יש להם סיכוי אמיתי? (מעייריב)
לאחר פסק הבורר דוד חשין שהורה על סילוק יד ושלילת השם "פוניבז'", הגישו הגר"ש מרקוביץ ורעייתו הרבנית בקשת ביטול חריפה לבית המשפט המחוזי | במוקד: הטענה כי הבורר המציא "תנאי מכללא" שנולד יש מאין, ורמס פסק דין חלוט משנת 2000. "פגיעה אנושה בתקנת הציבור ובחופש הדת של רבבות תלמידים" (עולם הישיבות, משפט)
חשיפת 'כיכר': פלג המחבלים הגישו היום דרישה רשמית לבית המשפט בשם העורך דין שנוסף לצוות ההגנה - לקבל 45 יום נוספים בכדי לנסות להגיע להסכמות עם פלג השונאים ובמידה והצדדים לא יגיעו להסכמות, הגר"ש מרקוביץ ישקול להגיש ערעור על פסק הבוררות של השופט דוד חשין | כל הפרטים (חרדים)
הקרב האחרון של "אם הישיבות": מינוי עו"ד חדש ויציאה לקמפיין ענק | הלחץ של טראמפ עוזר: לשכת נשיא המדינה קיבלה בקשת חנינה מראש הממשלה | בירושלים ובני ברק: מעמדי קבלת פנים לעריק ששהה בבידוד 4.5 חודשים | אפשר גם אחרת: לא תאמינו - אבל כך התקיים הדינר של באבוב | בנוכחות האדמו"ר וקהל אלפים: ח"כ גולדקנוף בביצוע ליצירה של יוסלה (מעייריב)
11 ימים לאחר בקשת ישיבת פוניבז' מביהמ"ש לאשר את פסק הבוררות, ראש הישיבה שהפסיד הוסיף צוות עורכי דין חדשים שייצגו את הישיבה | הערכה: פניה של הישיבה למשא ומתן עם הצד השני על מספר סעיפים, אך על פי תגובת 'ועד ההצלה': "לא נערער על ההחלטה לעזוב את הגבעה" • פרסום ראשון (עולם הישיבות)
המעבר בין כסא המאשים לכסא הנאשם הוא קשה בהחלט, וכעת מבקשת הפצ"רית באמצעות עורכי דינה לשחרר אותה מיד ממעצר ואם לא די בכך, היא מבקשת שהדיון בערעור יתקיים באמצות הזום בשל עייפותה. גם בית המשפט המחוזי קיבל את המלצת המשטרה ולאחר הדיון בערעור החליט להשאיר אותה במעצר (חדשות משפט)
בית המשפט בפריז קבע כי דיון הערעור של מרין לה פן, מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת יתקיים בינואר הקרוב | הערעור מגיע לאחר שבית משפט קמא פסל אותה מלהתמודד לתפקיד רשמי למשך 5 השנים הקרובות - דבר שיפסול אותה מלהתמודד לנשיאה (בעולם)
לראשונה מאז המעצר הברוטאלי בשדה תימן והסאגה המשפטית שהתפתחה בבית הדין הצבאי, הדרוזים חושפים כי אחד העצורים הוא בן העדה והם מתכוונים לצאת למאבק ציבורי כדי להביא לזיכויו | ההחלטה הגיעה לאחר שערעור נוסף בעניינו נדחה ( ביטחוני)
למרות שהם קבעו את הדיון, נציגי המשרה הגיעו באיחור לדיון על מעצרם של החשודים בירי בפלסטיני במהלך העימותים ליד בורקה בליל שבת | נציגי השב"כ צפויים להעיד בבית המשפט ולבקש את הארכת מעצרם של שני החשודים | כל הפרטים והעדכונים (אקטואליה, בארץ)