דרמה בטיסה: טיסת פגסוס שהתכוננה להמריא בסוף השבוע מאנקרה לאיזמיר חוותה רגעי דרמה עקב עשן שמילא את תא הנוסעים, הנוסעים פונו בבהילות באמצעות מגלשות החירום | טיסה מספר PC2474, שהייתה אמורה להמריא משדה התעופה אנקרה אסנבוגה לאיזמיר, החלה בנסיעה על המסלול, כאשר לפתע עשן החל לעלות בתא הנוסעים | הצוות, שהבחין במצב, נקט פעולה מהירה, והנוסעים פונו בבטחה מהמטוס באמצעות מגלשות חירום מתנפחות | לא היו נפגעים במהלך הפינוי (תעופה)
מומחי רפואה מזהירים מפני השילוב המסוכן בין עשן הפחמים למזג האוויר שעלול להוביל לקוצר נשימה חריף עם סיכונים נוספים | מי נמצא בסיכון גבוה, מהם הגזים הרעילים שנפלטים וכיצד תוכלו להגן על הריאות שלכם (בריאות)
הסוף למגבלות ראיה בשדה הקרב: שיתוף פעולה בין בואינג ל-TNO ההולנדית הוליד מכ"ם SAR קל משקל, המעניק לכטמ"מים קטנים יכולות תצפית חסרות תקדים. המערכת תאפשר איסוף מודיעין ברזולוציה גבוהה גם בחושך מוחלט ובתנאי ראות אפסיים ( בעולם)
טיסה מנתב"ג לדובאי, שהייתה אמורה להמריא בשעה 13:00, נאלצה לעצור את ההמראה לאחר שעלה עשן ממקור לא ברור בזמן שהמטוס היה על המסלול | המטוס עצר מיידית את ההמראה, ונוסעיו הועברו חזרה לטרמינל באמצעות אוטובוסים | המטוס נמצא כעת בבדיקה טכנית על ידי צוותי התחזוקה, וההמראה הצפויה נדחתה (תעופה)
מהפכה בניטור שריפות: מדעני אוניברסיטת מינסוטה מפתחים מערכת מתקדמת של רחפנים אוטונומיים לעיבוד תלת-ממדי של עשן בשטח, המאפשרת התמודדות מדויקת ורב-שימושית עם אסונות סביבתיים - בעלות נמוכה ועם יכולת לספק מידע שלא היה נגיש בעבר (טכנולוגיה)
הר הגעש לווטובי שבאי פלורס, אינדונזיה, התפרץ בעוצמה חריגה. עמוד האפר שנפלט הגיע לגובה של כ-20 ק"מ - גובה שמאפשר לחלקיקים לחדור לסטרטוספירה, מה שמעלה חשש להשפעות אקלימיות, אם כי מדובר עדיין בגבול הסף להשפעה כזו | צפו (בעולם)
רק ביום חמישי האחרון הוצת פח בסמוך לבית הוריי, ע"י אותם בריונים ואבא שליט"א שחזר מיום עמוס של הרבצת תורה בירושלים ומחוצה לה לא הצליח להרדם משום שהבית כולו התמלא עשן. כמה חולי אסטמה סובלים? לכמה מחלות בדרכי הנשימה גרמתם? כמתנדב בשירותי הכבאות ירושלים אני יכול לספר לכם מכלי ראשון כי מלבד חילול ה' שאותם סיקריקים עושים מידי יום ביומו הם גם מסכנים נפשות כפשוטו