ג'נסן הואנג, מנכ"ל Nvidia, מציג חזון בו צוותי עובדים יורכבו מהאנשים לצד "עובדים דיגיטליים" - סוכני בינה מלאכותית, שעוברים תהליכי גיוס והכשרה ממש כמו עובדים אנושיים | התהליך כבר מתרחש בענקית השבבים: ב- Nvidia, מערכות AI מעורבות בכל תחום מהנדסה ואבטחת מידע, לצד עובדים אנושיים | המהפכה צפויה לשנות עולם משאבי האנוש והפיתוח - וקובעי מדיניות ברחבי העולם מנסים להבין איך ייראה שוק העבודה הבא (טכנולוגיה)
החיפוש של גוגל כבר מזמן לא רק מספק תשובות לשאלות – הוא הופך לחלק בלתי נפרד מהחשיבה, מקבל הקשרים, ומבין כוונות. כך גוגל מתקרבת עוד צעד להפוך למוח המשלים של כל אחד מאיתנו, עם טכנולוגיות מתקדמות שמבינות אותנו טוב יותר מאי פעם | האם יש לנו לחשוש מפני העתיד? ואיך כל זה משפיע על הזכרון שלנו? (טכנולוגיה)
נועם ברדין, מנכ"ל "ווייז" נשא דברים בפני יזמים חרדים ותיאר את מהפיכת התחבורה בעתיד. לא הבנו הכל, אבל רובוטים ואטומים היו שם. מה שנשמע כמו מדע בדיוני, לטענתו הולך להתגשם בקרוב. אבל עד שזה יקרה - הוא נוסע בטרמפים (אקטואליה)
"ערב יום כיפור מתקרב, מכולם כבר ביקשתי סליחה או שאני מתכוון לבקש סליחה. "דווקא ממך תלמידי היקר לא חשבתי לבקש סליחה, יודע למה? כי אם אבקש ממך סליחה – ה"אגו" שלי יכול להיפגע, או שאני חושש, כמובן שלא בצדק, שמא תנצל את זה כחולשה מצידי ותחזור שוב על המעשה שעשית (ימי הרחמים והסליחות תשע"ז)
אלוקים לא שייך רק לצדיקים. איפה שאת נמצאת משם אתה יכול לזנק ולעלות. ואם תגידי - מה זה לעלות? זה נשמע כל-כך מורכב, להקריב, לבכות, אני כל-כך לא בנויה לזה עכשיו. אז בואי נסכם את עבודת חודש אלול בנקודות פשוטות שברגע שאת עושה אותם, את יכולה להיות בטוחה שעשית את עבודתך כמו שצריך.
הערב נחשף שם המפלגה של יאיר לפיד: "עתיד". מסתבר שב-2006 קמה מפלגה בשם "עתיד אחד". מייסד המפלגה שלא עברה את אחוז החסימה, הרב יחזקאל שטלצר, אומר ל'כיכר השבת' כי אין לו שום כוונה לוותר על השם. "המפלגה שלנו רשומה ברשם המפלגות, אם יפנו אלינו - נתנגד" (פוליטי)