בחפירות ארכאולוגיות שנערכו בשלוש יבשות שונות התגלו קברים יוצאי דופן המתוארכים לאלפי שנים: קבר מלכותי מצופה זהב בפנמה, מערכות קבורה מהתקופה העתיקה באסואן שבמצרים, וממצאים מסתוריים מקברים סגורים בדרום סיביר | החוקרים מדברים על הצצה נדירה לעולמות המוות והאמנות של תרבויות נשכחות (בעולם)
הפינות הקטנות בבית הן כמו קנבס ריק, מחכות לנגיעה האישית שלכם: עם קצת יצירתיות, אפשר להפוך כל פינה קטנה לחוויה עיצובית ייחודית | בואו נצלול לעולם העיצוב ונבחן איך להפוך כל פינה בבית לקסם, בהתאם לסגנון העיצוב המועדף עליכם (בית וסטייל)