בחפירות ארכיאולוגיות מפתיעות במיוחד שנערכו לקראת הקמת מסוף אוטובוסים ענק בחניון אצטדיון וינטר, חשפה רשות העתיקות מכלול מסחרי ותעשייתי מתוכנן היטב הכולל רחובות ישרים, כבשנים ומאות ממצאים נדירים מהתקופה האסלאמית הקדומה ששהו בסתר מתחת לאספלט (בארץ)
מה שהתחיל כטיול בית ספר רגיל בשדה בנורווגיה הפך לתגלית ארכיאולוגית נדירה: תלמיד כיתה א' הבחין במשהו חלוד שבצבץ מהאדמה, והוביל את החוקרים לחרב עתיקה, כנראה מתקופת המעבר שבין התקופה המרובינגית לראשית עידן הוויקינגים.
פרויקט מחקר בינלאומי חשף אוצר טקסטים עתיקים שנשמרו במשך יותר ממאה שנה במחסני המוזיאון הלאומי בקופנהגן | המסמכים כללו נושאים רבים, החל מטקסי כישוף להגנה על מלכים ועד אזכורים לאפוס גילגמש ורישומים מנהליים יומיומיים (בעולם)
מתחת למצוקי הגדה המזרחית של הנילוס, במקדש שהוקדש לאלה מצרית, התגלה באקראי אחד הממצאים המוזרים והמצמררים ביותר בהיסטוריה - בור ענק מלא בחתולים חנוטים | עשרים טונות של מה שהיה למקדש מצרי נשלפו מהאדמה, נארזו בשקים, ונשלחו באניית קיטור ללב ליברפול - שם נמכרו במכירה פומבית כדי לשמש דשן לשדות האנגליים | הסיפור שבו הפכו אלי מצרים לחומר גלם של המהפכה התעשייתית, וחתולים קדושים לאבק היסטורי (מעניין)
מסע בין מבנים עתיקים, קברים וחומות אבן - איך אדריכלות קדומה ניסתה להתגבר על המוות, ולעצב את הזיכרון, האמונה והמרחב האנושי מחדש ומה סוד אריכות הימים של יצירות אדריכליות בנות אלפי שנים? | בעקבות האתרים העתיקים בעולם (מעניין)
מחקר חדש חושף כי ציורי הסלע הענקיים בקניוני לואור פקוס במערב טקסס - ציורים שהיו חידה סתומה במשך שנים - נוצרו באירועים טקסיים מרוכזים לפני אלפי שנים, ומציג מסורת אמנותית־טקסית רציפה שנמשכה כ־4,000 שנה והשפיעה על תרבויות אינדיאניות ומסואמריקניות מאוחרות יותר (בעולם)
טירה נטושה במשך שנים ארוכות באי הסקוטי ראם הוצעה לאחרונה למכירה במחיר התחלתי מצחיק של 750 אלף ליש״ט - קצת יותר מ-3 מיליון שקל | הטירה משתרעת על שטח של כ־2,787 מ"ר וכוללת 20 חדרי שינה, שבעה חללי אירוח מרכזיים, גן מוקף חומה ועיצובי פנים מפוארים שנותרו כמעט ללא שינוי (בעולם)
"ביצת החורף הקיסרית" של פברז'ה נמכרה ב-22.9 מיליון לירות שטרלינג - יצירת מופת משובצת 4,500 יהלומים, שנועדה במקור כמתנה לאמו של הצאר הרוסי האחרון | מה הסיפור שמאחורי הביצים שהציתו את דמיונם של אספנים? (חדשות בעולם)
גלאי מתכות גילה במהלך חפירות טבעת זהב עתיקה הנושאת חריטה פנימית מסתורית | הטבעת, המיוחסת למאה ה‑16, עשויה להיות קשורה ל'מזימת אבק השריפה' - הכינוי לניסיון לפוצץ את בתי הפרלמנט באנגליה ולהרוג את המלך ג'יימס הראשון (בעולם)
צמיד זהב בן 3,000 שנה העשוי חרוזי 'הלאפיס מצריומין', נגנב ממעבדת השחזור במוזיאון המצרי בקהיר |המוח מאחורי הגניבה היא עובדת במעבדת השחזור כשהיא מוכרת את הצמיד לסוחר שמכר לצורף זהב, עד שלבסוף נמס הצמיד ונעלם לנצח | ארבעה חשודים נעצרו והודו, אבל הנכס ההיסטורי כבר לא ישוב למצרים - כל זה רגע לפני פתיחת המוזיאון החדש בגיזה ותערוכה חשובה ברומא (בעולם)
בעקבות מבצע חקירה נרחב של יחידת הסחר בעתיקות במנהטן, עשרות עתיקות יקרות ערך - שחלקן הוחרמו ממוזיאונים מובילים בניו יורק ובכללם המטרופוליטן - הושבו לאיטליה, ספרד והונגריה. ההחזרות מסמנות את המשך התקיפה המשפטית נגד רשתות סחר בלתי חוקיות ומעלות שאלות לגבי מדיניות הרכישה של מוסדות תרבות אמריקאיים (בעולם)
ארגוני המחבלים הפכו אתרים היסטוריים לבסיסי פעולה צבאיים. בצור, שהייתה עשירה בעתיקות - הקימורים שמתחת למושבי ההיפודרום העתיק שימשו כמחסני נשק ותחמושת | תופעה זו של שימוש באתרים ארכיאולוגיים למטרות צבאיות חזרה על עצמה במלחמות נוספות, החל ממלחמת העצמאות ועד ימינו | ישראל שפירא בעקבות האוצר שנחשף בארכיון המדינה (מגזין)
במהלך מלחמת יום הכיפורים התרחש לא רק קרב צבאי, אלא גם מחקר ארכיאולוגי יוצא דופן | באותה שנה פעלו בבשן שתי חוליות ארכיאולוגיות עצמאיות | החוליה תיעדה כפרים סורים נטושים ומבנים עתיקים, כולל מקדשים אליליים וחלקי פסלים, מתחמים מבוצרים קדומים | האם ניתן לעשות זאת גם היום? (מגזין כיכר)