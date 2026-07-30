סערה פנימית במפלגת 'הדמוקרטים' בעקבות התבטאויותיו של נמועמד משה רדמן. בישיבת סיעה סוערת הוטחה ביקורת חריפה ברדמן על הפגיעה בקמפיין והחשש מירידה לחד-ספרתי, כשיו"ר המפלגה יאיר גולן הודה כי נעשתה טעות | במקביל, הסערה מעוררת דאגה בגוש האופוזיציה, כאשר אביגדור ליברמן כבר הבהיר בשיחות סגורות כי לא יאפשר למפלגה להחזיק בתיקי הביטחון והמשפטים (פוליטי)
חברי מועצה עתרו נגד הליך בחירת רב העיר חריש וביקשו לבטל את הבחירות, שבסיומן נבחר הרב אשר זיגדון • בג״ץ דחה את העתירה לאחר שקבע כי הוגשה באיחור משמעותי ולא מצא עילה להתערבות • העותרים חויבו בהוצאות משפט (חרדים)
בית הדין העליון של הליכוד דחה פה אחד את העתירות להדחת שר הביטחון לשעבר • הדיינים מתחו ביקורת חריפה על 'ליל גלנט' והסרבנות, אך קבעו: ההכרעה בידי המתפקדים | נקודת הזכות שהצילה אותו: התפטרותו מהכנסת שאפשרה כניסת ח"כ תומך חוק הגיוס (פוליטי מדיני)
מיד לאחר שאושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, האגודה לזכויות האזרח הזדרזה להגיש עתירה לבג"ץ נגד חוק עונש מוות למחבלים | "החוק הקיצוני, המיועד לחול על פלסטינים בלבד, אינו חוקתי ופוגע בצורה אנושה ובלתי הפיכה בזכות לחיים", נמסר | כזכור, 62 תמכו בהצעת חוק עונש מוות למחבלים של סיעת עוצמה יהודית, ו-48 חברי כנסת התנגדו (משפט)
שר המשפטים יריב לוין הגיש תגובה חריפה לבג"ץ ובה הוא כופר במינויו של השופט יצחק עמית לנשיא העליון. בעוד מערכת המשפט משותקת ועשרות מינויים תקועים, עותרים דורשים את הדחת השר לוין – שטוען מנגד לניסיון פוליטי לשינוי סדרי המשטר (פוליטי מדיני)
הסגן החסידי של ראש עיריית ירושלים, הגיש עתירה לבג"ץ נגד השימוש ב"בואש" בפיזור הפגנות חרדים. בעתירה נטען כי החומר גורם נזקים בריאותיים וסביבתיים קשים. המשטרה מנגד טוענת כי מדובר באמצעי בטוח המבוסס על שמרים וסודה. מה הסיכוי שהעתירה תתקבל? (חרדים, חוק ומשפט)
בשל עתירה של עשרות חרדים וסגן ראש העיר ירושלים לבג"ץ נגד המשטרה והשר בן גביר, בדרישה להפסיק לאלתר את השימוש בנוזל הבואש באירועי הפרות סדר, המשטרה קיימה בשבועות האחרונים סדרת ישיבות, שבהן הוחלט לקדם מציאת חלופה לנוזל הבואש (משטרה)
היועמ"שית הודיעה לבג"ץ כי אין עילה להתערבות לאחר שוועדת גרוניס אישרה את טוהר מידותיו של זיני • שלושת ראשי השב"כ לשעבר שעתרו נגד המינוי מסרבים להעביר לזיני את המסמך הסודי שצורף לעתירה, ואף מסתירים ממנו את רשימת 186 העותרים לשעבר בטענת סודיות; עורך דינם סירב להשיב כיצד נחשף למסמך (בארץ, חוק ומשפט)
בדיון בבג"ץ ביום שלישי, שיעסוק בשתי עתירות הנוגעות לחקירת הפרשה שבה מעורבת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר | עתירה אחת קוראת להרחיק את היועמ"שית מליווי החקירה, בעוד השנייה קוראת לפסול את החלטתו של שר המשפטים להטיל את הליווי על נציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה (משפט)
בג"ץ הורה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה להסביר מדוע לא תמשוך את ידיה מעיסוק בחשדות נגד הפרקליטה הצבאית היוצאת גלי בהרב-מיארה בדבר הדלפת הסרטונים משדה תימן ותצהירי השקר לבג"ץ | ליועמ"שית ניתנו יומיים להגיב (משפט)