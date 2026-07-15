בג"ץ דן בשעה זו בהרכב מורחב של תשעה שופטים בעתירות להדחתו של איתמר בן גביר מתפקידו כשר לביטחון לאומי | השופט גרוסקופף: "אם השר פועל לפוליטיזציה במשטרה אולי לרה"מ אין אינטרס להזיז אותו" | ח"כ אלמוג כהן, לימור סון הר מלך, עידית סילמן וטלי גוטליב התפרצו לדיון והורחקו מהאולם | שר המשפטים תוקף: הסמכות הבלעדית נתונה לראש הממשלה בלבד (חדשות)
בית המשפט העליון עסק היום בעתירות נגד מינויו של דוד זיני לראש השב"כ |העותרים טענו כי המינוי בוצע על ידי ראש הממשלה בניגוד עניינים וכי המועמד נחשב "שותף לדבר עבירה" שהיה צריך לסרב להצעה הלא חוקית לכאורה" |בית המשפט דחה שאלה על השקפותיו הפוליטיות-דתיות של המועמד והדגיש כי אין לשאול אדם על עמדותיו כאשר עוסקים בתפקיד ממלכתי (בארץ, חוק ומשפט)
בג"ץ הציב לצדדים אולטימטום להגיע להסכמה עד היום (שלישי) בערב על מינוי גורם חיצוני שיפקח על חקירת הפצ"רית, על רקע ניגודי עניינים וקשיים חוקיים של השר, היועמ"שית והפרקליטות | לפי ההצעה מי שילווה את החקירה יהיה שופט מחוזי, שופט עליון בדימוס או גורם בכיר מהרשות לניירות ערך (בארץ, חוק ומשפט)
החוק מחייב לדון בעתירות המוגשות לבג"ץ נגד החלטת הממשלה, בגלל הדחיפות היועמ"שית אישרה את קיצור הזמן לדון בעתירות המוגשות לשעות ספורות | כדי לא לעכב את הליך השחרור הנהלת בתי המשפט הודיעה שהשופטים ידונו באופן הכי מהיר גם בשבת (בארץ)
לאחר שמוקדם יותר היום החוק לביטול עילת הסבירות נכנס לתוקפו, בג"ץ לא הוציא צו ביניים - שהיה יכול למנוע את כניסתו לתוקף, והודיע כי הוא ידון בעתירות שהוגשו נגד החוק בספטמבר | במקביל, הודיעו בבג"ץ, כי בספטמבר הם ידונו בעתירות שהוגשו נגד שר המשפטים בוגע לאי-כינוס הוועדה לבחירות שופטים (חדשות)