הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: המדריך המלא: דיני גיהוץ, נטילת ציפורניים, תספורת וטיפול בפאה בחול המועד • צפו (יהדות)
שוק הפאות נחשב למסורתי, שמרני, ולעיתים קרובות נטול שקיפות מחירים. עכשיו, סלון "רחלי קרן" שובר את הכללים, ומשלב את טכנולוגיית הבינה המלאכותית (AI) המתקדמת בעולם כדי להעניק ייעוץ אישי 24/7, שקיפות מחירים מוחלטת ומענה רגיש לנשים בהתאמה אישית. עם מעבדת שדרוגים מתקדמת ומלאי עצום של מעל 3,000 פאות, פריצת הדרך הזו מחברת בין מסורת של עבודת יד לבין חזית ההייטק העולמי
שילמת אלפי שקלים על פאת ייבוש טבעי כדי "לתקתק" יציאה בבוקר, אבל איכשהו היא תמיד מסיימת כערימת קש נפוחה?
רוב הסיכויים שהפאה שלך מצוינת, את פשוט עושה טעות אחת קטנה שגומרת לה את השיער - וזה ממש לא מה שחשבת (יופי, מאמע)
הבנתי שאני לימדתי את אביגיל שאני לא צנועה
באמת, אלא כביכול אוחזת באיזו הקרבה אחת של צניעות, ומפצה את עצמי בלבוש שלי הבעייתי
ומטפחת אותו בזכות הפאה שאני לא לובשת. הבנתי בדיוק כמה לי יש חסרונות וכמה אני צריכה
שיפור בהמון דברים, פתאום שאלתי את עצמי: "מי אני בכלל שאוכל להטיף מוסר לנשים
על פאה, מי אני שאוכל לומר לאביגיל איך מתלבשים?" (מגזין)
באשמורת בוקר יום ראשון, יחנכו רבבות חסידי סאטמר את חנוכתו המחודשת של בית המדרש המיתולוגי ברחוב ראדני בווילאמסבורג | בית המדרש הגדול עבר שיפוץ והרחבה מקיפים, תוך הקפדה על שימור הנוסטלגיה והקדושה | גילוי מפתיע נחשף במהלך העבודות, מודעה היסטורית מתקופת האדמו"ר ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע (חסידים)
שחזור הנס הגדול בתל אביב - המחבל פוצץ את עצמו מוקדם מידי | אכיפה מיוחדת של המשטרה בכפרים הפלסטינים והמסר לתושבי מודיעין עילית וביתר עילית | הסיום המיוחד בטבריה עם הרבנים הספרדים | שלום זכר בבעלזר לילד בן 8 שנים | ה'קולולם' בקעמפ של עטרת - מחנה בני תורה (מעייריב)
הקיץ כבר כאן! לפני שבועיים סרקת את הפאה וכעת היא נראית כמו פאה שעברה חפיפה אבל לא ממי ברז צלולים, אלא מזיעה וחום. את רוצה להראות רעננה ומסורקת, אבל לא יכולה לשלם כל שבוע או שבועיים על סרוק פאה?- עשי זאת בעצמך- מוזמנת ללמוד לחפוף את הפאה בברז- בבית! (מאמע, יופי).
אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לרגע. אם גיסתנו הייתה מגיעה עם פאה
לאירועים בהם אנו נמצאים - היא הייתה מקבלת ייחס שונה: בקושי מדברים איתה, ויותר
מתאספים לצד הכלות שבאו עם כיסוי ראש מלא. רצינו שהיא תבין שכך לא מגיעים לאירועים
בהם אנו נמצאים (משפחה)