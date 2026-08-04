בעקבות מבוי סתום אסטרטגי במערכה מול טהראן וכשלון הסנקציות והתקיפות האוויריות, חשפה רשת CNN כי פיקוד המרכז של ארה"ב שיגר פנייה חשאית וחריגה לקבוצת אנליסטים בדרישה דחופה למצוא דרכים יצירתיות ולא קונבנציונליות להפעיל לחץ ולהעניש את המשטר (מדיני)
בעקבות גל החיסולים של בכירי השלטון בתימן והאימה מחדירה מודיעינית ישראלית ואמריקאית, הנהגת החות'ים נוטשת את המשרדים, יורדת למחילות חשאיות, אוסרת שימוש מוחלט בטלפונים סלולריים ופותחת במסע ציד אגרסיבי אחר מרגלים החשודים בהעברת מידע (בעולם)
טיסה פנימית בקולומביה בסוף השבוע חוותה תיעדו רגעי חרדה לאחר שהמטוס נאלץ לבצע שני ניסיונות נחיתה כושלים | בתיעודים שפורסמו ברשת נראים נוסעים בוכים וצורחים וחלקם אף סובלים מהתקפי חרדה במהלך האירוע, בתיעוד נראים חלק מהנוסעים שהגיעו עד להקאה | צפו בתיעוד (תעופה)
דרמה של ממש נרשמה בטיסה של חברת תעופה LATAM בברזיל שנקלעה בשבוע שעבר למערבולת חזקה וסופת ברד קשה | גם המטוס נפגע קשות מהברד, אך למרות הרגעים המלחיצים, הטיסה המשיכה כרגיל | אחת הנוסעות סיפרה כי חלק מהאנשים הרגישו בחילה והקיאו, לדבריה, "זה הרגיש כמו רכבת הרים" (תעופה)