רשויות בקנדה קראו לציבור להתרחק מקיר נטוי מעל כביש מהיר, לאחר שנתלה עליו שלד של פולקסווגן חיפושית אדומה | לפי ההערכות מדובר במסורת של סטודנטים להנדסה מאוניברסיטת קולומביה הבריטית, הנוהגים להציב שלדי חיפושיות במקומות קשים להגעה (מעניין)
לאחר הסערה העולמית, עיריית דבלין, בירת אירלנד, חזרה בה - ולא תסיר את שמו של הנשיא השישי חיים הרצוג מהפארק בעיר | מנכ"ל מועצת העיר דבלין הודיע כי בכוונתו למשוך ההצעה, בעוד שחברי חברי המועצה היו אמורים להצביע עליה מחר | ראש העיר אמר כי החקיקה הנוגעת לשינוי שם מקומות לא החלה במלואה, וכי לא היה מספיק מידע כדי לקבל "החלטה מושכלת" בנושא (בעולם)
החופש הגדול הוא הזמן המושלם לצאת מהבית, לנשום אוויר צח ולבלות זמן איכות משפחתי בפארקים, גנים ציבוריים ובשטחים פתוחים. אבל מה עושים שם, חוץ מישיבה על ספסל או נסיעה באופניים? הנה 10 רעיונות פשוטים, יצירתיים ומהנים שכל המשפחה תוכל ליהנות מהם בחוץ, בלי צורך בציוד מיוחד (משפחה, מאמע)
ימי בין הזמנים: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות ושאלות מעשיות • אכילה במקומות ציבוריים: מי נקרא אוכל בשוק שפסלו אותו חז"ל לעדות? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מדריך הטיולים הנודע ישראל שפירא מגיש מדי יום בחול המועד את המלצתו ל-20 אתרי טיול מושלמים לחול המועד פסח במיוחד לגולשי 'כיכר השבת' | והיום: שני פארקים, אנדרטה פינת חי ו"מים קדושים" - והכל בחינם - יום טיול לכל המשפחה שמתאים גם לעגלות | צפו (בין הזמנים)
האדמו"ר ממודז'יץ יצא אמש (חמישי) לעת ערב יחד עם קהל חסידיו לאמירת ה'תשליך' כנהוג, בפארק הנמצא בפאתי העיר בני ברק, האדמו"ר אמר כל סדר התשליך סמוך ונראה לבריכת המים ואחר האציל ברכתו לכלל החסידים שיזכו ל'גמר חתימה טובה' (חסידים)
בימים אלו הולך ונרקם בכפר סבא, פארק עסקים חדש במיקום אסטרטגי בסמוך לכביש 6, בליבו של הפארק, מוקם מתחם העסקים LOGIX, חברות רבות כבר רכשו במתחם: שטחי לוגיסטיקה, תעשיה ומסחר כדי להעתיק את פעילותן לשם, סניף אושר עד עצום כבר פועל במתחם ואכלוס המתחם כולו צפוי כבר בשנת 2025, גלו את מתחם LOGIX (נדל"ן)