בתקופה שבה רופאים רבים כבר ויתרו על תינוקות שנולדו זעירים מדי כדי לשרוד, אדם אחד העז לצאת נגד הממסד הרפואי ולהילחם על חייהם | בלי חלוק לבן ובלי תואר ברפואה, הוא הקים "בית חולים" בתוך לונה פארק והציל אלפי פגים שנחשבו אבודים (מגזין ככיר)
פסק דין משמעותי במחוזי: תביעת רשלנות רפואית בסכומי עתק נגד המרכז הרפואי 'מעיני הישועה' נדחתה במלואה. השופטת קבעה כי הנזק נגרם עוד בטרם הלידה, ולא הוכח קשר סיבתי להתנהלות הצוות הרפואי בבית החולים. המשפחה חויבה בהוצאות | פסק דין מנומק (בריאות)
מחקרים מראים כי להשהיית ניתוק חבל הטבור חשיבות רבה בהישרדות היילוד ובבריאותו • עד כה מצבים של סכנת חיים הצריכו ניתוק מיידי של חבל הטבור על מנת להעניק לתינוק החייאה מצילת חיים • לראשונה בארץ קיים מכשור המאפשר להשיג את שני הדברים (חדשות בריאות)
פגייה חדשה ומתקדמת, קרבה לחדרה של האמא וביקורים לאבות ובני המשפחה • מכשור רפואי מציל חיים, ראשון מסוגו בישראל • הכירו את הפגייה המתקדמת והמשוכללת של מעיני הישועה שיודעת לדבר את הצרכים של האם החרדית (בריאות)
מזל טוב! חברה שלך ילדה פג. מה זה אומר לגבייך? מה לקנות לה מתנה? מתי להגיע לבקר? חודש המודעות הבינלאומי לפגים, שמגיע עכשיו לסיומו הוא בדיוק הזמן להעלות את הנושא למודעות כללית. חשוב שתביני את התמונה המלאה כדי שתוכלי להגיב בצורה מתאימה וחברית באמת * אז כמה פגים יש לנו?