כיכר השבת

עוד כתבות על פגים:

פגי ניסון

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9

המשפחה חויבה בהוצאות

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2

ש

לראשונה בישראל במחלקת פגים:

כיכר בשיתוף מעייני הישועה|מקודם
ש

מכשור מתקדם

כיכר בשיתוף מעייני הישועה|מקודם

שרד במשקל הזוי

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2

מזל טוב!

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117

טרגדיה בביה"ח

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2

80 תינוקות חוסנו

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25

צפו בווידאו

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2

"חוויה מזעזעת"

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1
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3

תמונת מצב קשה

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זיהום במחלקה

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4

סכנה בריאותית?

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4

מאושפזים בבידוד

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כיכר השבת
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