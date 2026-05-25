הוא לובש בגדי מלכות אבל רוקד במועדון, מתופף בדי-ג'יי ועולה להר הבית: האם מדובר ב"חילול השם" או בשיטה חדשה לקירוב לבבות? | יוסי עבדו נכנס לאולפן "דבר ראשון" ועושה סדר בסערה שמרעידה את הרשת, כשלדבריו "העולם הוא לא שחור ולבן" (דבר ראשון)
ראיון מטלטל עם מנכ"ל המרכז הישראלי למוגנות, הרב אשר מלמד: המסע מ"צו ההרחקה" ועד לעדות של 9 שעות • כיצד רופא מוערך הפך למפלצת בתוך הבית? • האם צריך לחשוד בכל אחד ואיך ניתן למנוע את המקרה הבא • איך שוברים את קשר השתיקה • סגירת המעגל המרגשת של הנפגעת (דבר ראשון)
משטרת ירושלים השלימה חקירה נגד צעיר בן 17 בעל חזות חרדית מירושלים, החשוד בביצוע עבירות חמורות ומזעזעות חמורות בשתי קטינות. כתב אישום צפוי להיות מוגש בקרוב | תיעוד ממצלמות האבטחה: צופה בהיחבא בקורבנותיו שנמלטו לאחר מעשיו (משטרה)
אדם שזהותו טרם נחשפה - למרות עשרות תלונות שהתקבלו על כך במשטרה, נוהג להתקשר לנשים נשואות מקהילות חרדיות, בבית שמש, ירושלים, ביתר, אשדוד ועוד ובמהלך השיחה הוא מנסה להטריד אותן תמורת תמיכה כספית | המשטרה טוענת שהיא חוקרת את הפרשייה, הנשים טוענות שהיא זלזלה בהן (חרדי)
מדוע כל כך קשה לנו לומר "אני מצטער"? מה נדרש כדי להתנצל באמת - ואיך סליחה יכולה לרפא לא רק קשרים, אלא גם את הנפש והגוף | מחקרים רבים מעלים כי בכוחה של המחילה לרפא לא רק את נפשו של הפוגע - אלא גם את הנפגע (פסיכולוגיה)
בלי לפרט על מיקומים ומספרים, הודה גורם צבאי בשיחה עם סוכנות הידיעות 'רויטרס' כי "מספר מועט" של אתרים צבאיים בישראל נפגעו במהלך המלחמה מול איראן. לדבריו, אותם אתרים המשיכו להיות פעילים גם לאחר שנפגעו (צבא וביטחון)