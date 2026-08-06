"כחודש אחרי החתונה התגרשתי", מספר אביה פרץ בריאיון אישי ליוסי חיים מימון בפודקאסט "בודד ליין" | הוא מדבר על ניסיונו בעולם הנישואין והשידוכים והמשבר שפקד אותו חודש לאחר החתונה הראשונה | השידוך השני שהתפרק, ורגע השבירה שבו החליט לעשות מעשה כדי להחזירו | והחלטתו לעסוק בהנגשת נושא השידוכים לבחורים שקשה להם • צפו בריאיון (בודד ליין)
יו"ר מפלגת ישר איזנקוט ויו"ר דגל התורה ח"כ גפני נפגשו בשבוע שעבר, רגע אחרי שראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הודיע על פירוק גוש הימין | על פי הדיווח, האווירה בפגישה הייתה "חיובית" | בסביבת איזנקוט סירבו לאשר או להכחיש את קיום המפגש | לשכת יו"ר דגל התורה: "לא מתייחסים לפגישות שמקיים גפני עם אישים שונים" (פוליטי)
"השיחה התגלגלה בעצלתיים, ונועה שוב הרגישה כמו רוכב אופניים שמתאמץ בעלייה; כשפעולה שאמורה להיות מהנה נהפכת לקושי ממשי. בינה לבין עצמה כבר "סיכמה" עוד פגישה ממוצעת ומטה, שתיגמר בלא כלום" | סיפורה של בחורת סמינר שגילתה את הטעות שלה במקרה (זוגיות)
"אחת השאלות שמסעירות ביותר את עולם השידוכים היא: 'כמה פגישות עשיתם?', לכן קשה להבין את תחושתי כשתמר הודיעה לי שהיא מעוניינת לקיים עוד פגישה - בפעם העשירית" | בחור ישיבה, רווק מבוגר, משתף את סיפורו (שידוכים)
שעתיים של שיחה עמוקה על דברים שעומדים ברומו
של עולם וביסודו של בית יהודי. ואז, קרה משהו לא נורמלי. חיים מסתכל ליעלי בעיניים, ובמלוא הכנות באמת,
הוא פתח ואמר: "רציתי לשאול שאלה, ממקום של רצון גדול להמשיך. אני מתנצל מראש
ולא נעים לי, אבל אני מרגיש שאת תקחי את זה נכון..." (שידוכים)
בהודעה שיצאה מלשכת ראש הממשלה לאחר הפגישה עם טראמפ נמסר כי בפגישה דנו במו״מ עם איראן, בעזה ובהתפתחויות האזוריות | על פי הדיווחים, ראש הממשלה ניסה להבהיר את הקווים האדומים של ישראל הנוגעים בעיקר לטילים הבליסטיים ולשלוחיה של איראן באזור | כמו כן עלו בדיונים תרחישים שונים למקרה של קריסת המשא ומתן (בארץ)
הייתי
לבד,
בני
ברק הלוהטת מסביבי,
ואני
מחפש איזה רחוב קטן ומיוחל.
אין
נפש חיה ברחוב,
רק
אלו שהתעקשו לרוץ מהר מהמזגן של הבית
למזגן של הרכב.
הצלחתי
לתפוס איזה תושב אמיץ שהציץ לרגע,
הסביר
לי בחצי משפט וברח חזרה אל המיזוג שלו (מגזין)
אחרי השיח הקשה ביניהם, מבקר המדינה והרמטכ"ל נפגשו היום לפגישה אישית, במטרה להגביר את שיתוף הפעולה בין הצדדים, ברקע המתיחות בנוגע לחקירת טבח שמחת תורה | הסיכום: "שקלול יעילות הביקורת, בהתאם לתמונת המצב המבצעית" (חדשות)
רגע היסטורי נרשם אמש באירוע בירושלים, עת נפגשו הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך והגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לראשונה מזה עשרות שנים של נתק | המפגש המרגש סימל את האחדות בין הרבנים אשר בזים לכל המחלוקות של אנשי זדון | צפו בתיעוד המלא מהרגעים המרגשים וההיסטוריים (חרדים)
מוקדם יותר, נפגש השר לשעבר אריאל אטיאס עם זקן מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה - ועדכן אותו במתרחש, ובדרישות אדלשטיין בנוגע ל'חוק הגיוס' | הגר"מ מאיה לאטיאס: "זה לא מקובל עלינו בכלל - זה עקרונות של חוק שהם ביזוי תלמידי חכמים" |"בממשלה הזו אי אפשר לשבת, איך נעשה את זה בדיוק - נראה.."| הציטוטים המלאים | (חרדים)
נתניהו נפגש היום עם שר החוץ של גרמניה יוהאן ודפול, בלשכתו בירושלים, השניים דנו "בתחומי עניין משותפים, ערכים ואתגרים משותפים נוספים" | נתניהו: "נחזק עוד יותר את השותפות שלנו" | שר החוץ הגרמני: "זאת זכות להיות כאן" (מדיני)
ראיון נוקב עם דוד אלחייני בעקבות הפיגוע הנורא הבוקר, מה קורה בוושינגטון ואלו טילים בדרכם לארץ, מה השכר הממוצע במשק - ולמה כמות ההרוגים במגזר הערבי אמור להטריד אותנו | וגם: איך 2 דקות אימון ביום ישנו לכם את החיים (דבר ראשון)