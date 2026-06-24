לאחר חודשים ארוכים ומתוחים על דוכן העדים ולאחר 98 דיונים, תמה סופית עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו • מיד לאחר שפרקליטו עו"ד עמית חדד חתם את החקירה, נשא נתניהו נאום אישי ומטלטל בפני השופטים שבו סיכם את האירוע: "אני מסיים אחרי עשר שנים של גיהינום, הכל נבזי ושקרי" (משפט)
לפי דיווח ב'טיימס' הבריטי, ארה"ב עשתה שימוש בתוכנה הישראלית פגסוס כדי להטעות את האיראנים במהלך מבצע החילוץ של הטייס האמריקני שמטוסו יורט | התוכנה הישראלית שידועה ביעילותה, הייתה כלי מרכזי באסטרטגיה האמריקנית כדי למנוע מהאיראנים לבצע חיפושים במקום הנפילה | כך עבדה השיטה (חדשות)
דו"ח המבקר ותגובת הסניגוריה חושפים מציאות של ריגול המוני. מיליוני תוצרי מידע אישי נשאבו ללא אישור, מיקרופונים הופעלו מרחוק, וב-40% מהמקרים נאסף מידע אסור על פי חוק. הסניגוריה הציבורית במתקפה חסרת תקדים: "פגיעה אנושה בזכויות חוקתיות" | המשטרה: "כל האירועים שנבדקו , בוצעו ע״י המשטרה כחוק , מכח צווים שיפוטיים ועפ״י פרשנות משפטית" (חוק ומשפט)
הממשלה צפויה לאשר הבוקר את הצעת שר המשפטים יריב לוין להקים ועדת בדיקה ממשלתית לפרשת פגסוס, שתבחן את השימוש בתוכנות רוגלה על-ידי המשטרה | היועמ"שית והשב"כ מתנגדים להקמת הוועדה ובמשטרה מאיימים בגל התפטרות (חדשות, פוליטי)