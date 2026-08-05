מגישת הטלוויזיה סיון רהב מאיר, שחזרה בתשובה לפני שנים רבות, סיפרה: "שמרתי שבת בפעם הראשונה בחיי בגיל 15 - התאהבתי בזה והחלטתי שזה שלי" | מתוך הפודקאסט 'התל אביבית והרבנית' של ברכה שילת ויעל גולדמן ב'All•in' (ברנז'ה)
מי שמכיר את ארי גלהר מהשנים האחרונות, התקשה שלא להרים גבה. האיש שהיה במשך שנים עיתונאי מוכר, יועץ תקשורת ואסטרטג פוליטי בכיר, הופיע לפתע עם זקן, פאות ולבוש חסידי | הוא התרחק מאור הזרקורים, ניתק קשר עם חלק מחבריו, ורבים תהו מה עומד מאחורי השינוי הדרמטי | עכשיו בשיחה עם יוסי בן עטר ב"יוסי של פודקאסט" הוא חושף הכל • צפו (אולפן כיכר)
עשרות שנים אחרי שהיה מהאנשים הקרובים ביותר למקובל הרב יצחק כדורי, משה נמני - ממקימי ערוצי הקודש, ממציא הכינוי 'מלך הספרדים', שנחשב לגוף המבצע של ש"ס בראשית דרכה - פותח את הארכיון האישי בשיחה מקיפה עם יוסי בן עטר ב"יוסי של פודקאסט" | בריאיון הוא חושף סיפורים אישיים, פוליטיים ורוחניים שלא נשמעו עד היום • צפו (אולפן כיכר)
הרב ישראל גולדווסר, מרצה והיסטוריון חרדי, והרב נתי רוזנגרטן, התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"בין המצרים קאסט" - הפודקאסט שיכין אתכם לתשעה באב | איך אפשר להרגיש אבל וחיסרון על בית המקדש שמעולם הוא לא היה לנו? וגם, שנאת חינם - האם הבעיה היא דווקא בשנאת חינם ומה עם שנאה שהיא לא בחינם? • צפו (כיכר הסכתים)
ריאיון בלי פילטרים: יעקב גרודקה פותח ב"יוסי של פודקאסט" את כל מה שבדרך כלל נשאר בחדרים הסגורים | העבודה הראשונה שלו בעיתון של קנאים, מקרי שוחד שבהם נתקל והאם עיתונאי חרדי יכול להתפרנס מעיתונות בלבד? | צפו (אולפן כיכר)
הרב שניאור אשכנזי, מבכירי המרצים בחסידות חב"ד והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' לכבוד "ג' תמוז" - יום פטירתו של הרבי מליובאוויטש | מי היה הרבי מליובאוויטש? איך 30 שנה אחרי פטירתו הוא מצליח לעורר צמרמורת באנשים? וגם, מה זה "770" ומה היחס ל"משיחיסטים"? • צפו (כיכר הסכתים)
אלימות המשטרה נגד המפגינים החרדים בכביש 4 והאכיפה הבררנית בחסימת כבישים; קבורת חוק המעונות והבטחת נתניהו שיושג רוב להעברת החוק שיעצור את מעצר לומדי התורה | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו / האזינו (כיכר הסכתים)
המטרה העליונה שלנו כהורים היא לא שהילד יציית לנו עכשיו מפחד או מציפייה לפרס, אלא שיבחר בדרך הנכונה כאדם בוגר | כשאנחנו מבינים שחינוך הוא מסע ארוך ולא פתרון קסם לרגע, כל הלחץ והמרדף היומיומי אחרי התנהגות הילדים פשוט נעלמים מהחיים | "ברגע שנשחרר את הצורך בשליטה מוחלטת על התוצאה הסופית, נוכל להעניק לילד את החופש שהוא צריך כדי לפרוח באמת" | פרק ראשון בסדרת "מדברים על חינוך" עם הרב אסף רצון והרב משה רבי • צפו/האזינו (חינוך ילדים)
התרגילים של בנט ולפיד מול אייזנקוט והסקרים הדרמטיים, ההיסטריה של המפלגות החרדיות לאחר כישלון חוק הגיוס ומעצר תלמידי הישיבות | וגם: המכה של היועמ"שית מבג"צ | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק פיזור הכנסת, המשמעות והעובדה שנתניהו לא שילם מחיר פוליטי על אי העברת חוק הגיוס; וגם: האם גפני יאולץ לפרוש והכרזת המפכ"ל שהמשטרה תעצור תלמידי ישיבות | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו / האזינו (כיכר הסכתים)
הרה"ג רבי אברהם יצחק גרינבוים, ראש ישיבת 'נהורא' והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"שבועות קאסט" - הפודקאסט שיכין אתכם לחג השבועות | מהי ההכנה האמיתית לקבלת התורה? מה באמת קרה במעמד הר סיני? ואיך מתן תורה ממשיך להשפיע עלינו גם היום? • צפו (כיכר הסכתים)
ההחלטה הדרמטית של הגר"ד לנדו לפזר את הכנסת ולפרק את גוש נתניהו; האזהרות של הראש"ל הגר"י יוסף כבר לפני שנתיים |המשמעות של פירוק הגוש ביום שאחרי הבחירות והאם מוטי בבצ'יק צדק? הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
איך הפך "ילד הפלא" של עולם העסקים, שניהל מחזורים של 100 מיליון ש"ח, לנאשם בבית המשפט? רועי דנינו פותח את הלב אצל אלי גוטהלף על הנפילה הכואבת, הבדידות בצמרת, הרגע שבו רוקן את קופות החיסכון של ילדיו כדי לקנות אוכל לשבת, והתובנות המטלטלות שגרמו לו להמציא את עצמו מחדש כנגד כל הסיכויים • צפו (כיכר FM)
דרעי וגפני קוברים את חקיקת חוק הגיוס אך מנקים את נתניהו מכל אחריות; מעצרי תלמידי הישיבות שחזרו; עליית המדרגה במחאות עם הפריצה לבית קצין המשטרה הצבאית ושתיקת הפוליטיקאים החרדים| וגם: החיבור של בנט ולפיד | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • האזינו/צפו (כיכר הסכתים)
הדיון הדרמטי בבג"צ על פיטורי השר איתמר בן גביר שפתח את קמפיין הבחירות שלו מבית המשפט והכיוון אליו הולכים שופטים בג"צ בסוגיית הגיוס: עוד סנקציות נגד לומדי התורה ותגובת בכירי הסיעות החרדיות | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
הקרב על חוק בתי הדין והענקת הסמכויות לדון בדיני ממונות על פי ההלכה והמתקפה של בנט וחברי האופוזיציה | וגם: האלימות נגד חיילי פיקוד העורף בבני ברק והשתיקה החרדית| הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
המלחמה מול איראן וההפתעה מהירי של חיזבאללה; הכישלון החרדי בקרב האמיתי של החרדים על חוק הגיוס שנקבר בהודעה פומבית של נתניהו וסמוטריץ' ומדוע החרדים שותקים? | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
בישראל דרוכים לקראת מלחמה אפשרית עם איראן | חוק הגיוס עדיין תקוע והמפלגה בחוק המע"מ של סמוטריץ' העלתה את החשש בסיעות החרדיות והרצון של ש"ס לחזור מיידית לממשלה | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
הוא גדל בחאן יונס בשם איימן אבו סובוח, ראה את השנאה בעיניים ולמד בבית הספר שרצח יהודים הוא מצווה | בפרק מיוחד של פודקאסט "אח'באר כיכר", המארח משה אריה משוחח בעברית עם הגר העזתי שמתריע: "אין חפים מפשע ברצועה" | צפו (פודקאסט)