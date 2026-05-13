בביקור חשאי ודרמטי במוסקבה שהציף חשש כבד מפני עימות עולמי ישיר, ראש ה־CIA דרש מרוסיה לבלום לחלוטין את התמיכה הצבאית באיראן והזהיר בחריפות שלא להעז ולפגע במדינות נאט"ו, בזמן שוושינגטון נערכת להטלת סנקציות כלכליות קשות במיוחד (בעולם)
אוקראינה תצטייד ב-1,500 ערכות JDAM-ER בעסקת ענק של 373 מיליון דולר מול תאגיד בואינג. החימוש המדויק יהפוך פצצות סובייטיות ישנות ל"טילים חכמים" המסוגלים להשמיד מפקדות, גשרים ומאגרי תחמושת בעומק השטח הרוסי בטווחים חסרי תקדים (תקיפה והגנה)
חיל האוויר האמריקני ביצע ניסוי מוצלח בטיל השיוט ERAM בבסיס אגלין שבפלורידה • הטיל, המכונה 'הפגיון החלוד', נועד לחדור מערכות הגנה רוסיות ולפגוע בעומק השטח • מחלקת המדינה אישרה עסקה של 3,550 טילים | מהפכה בשדה הקרב (בעולם)
בעוד המערב מחמיר את הסנקציות, רוסיה מטילה למערכה את הגרן-5 – מפלצת סילון שמבוססת על טכנולוגיה איראנית ורכיבים אמריקאים. עם מהירות של 600 קמ"ש, יכולת שיגור ממטוסי קרב ו"מוח" שמבוסס על בינה מלאכותית, המל"ט החדש הופך לסיוט הגדול של מערכות ההגנה (בעולם)
ארה"ב אישרה מכירת 100 טילי "הלפייר" מתקדמים לדנמרק לחיזוק ההרתעה מול רוסיה. הטילים, בעלי יכולת ניווט עצמאית ופגיעה מדויקת בכל תנאי מזג אוויר, יעניקו לצבא הדני הגנה עוצמתית בגבולותיו היבשתיים והימיים בצל המתיחות הגוברת באירופה (בעולם)
בטקס דרמטי בוורשה נחתם חוזה הענק: 4 מיליארד דולר תמורת טילי CGR-080 מונחים מדרום קוריאה • המהלך שמבסס את פולין כראש החץ של נאט"ו מול האיום הרוסי • "לא רק רכש, אלא ברית פלדה בין וורשה לסיאול" • כל הפרטים על הנשק שישנה את שדה הקרב (בעולם)
עליית מדרגה מדאיגה בברית איראן-רוסיה: שלושה לוויינים איראניים שוגרו מבסיס החלל הרוסי "ווסטוצ'ני". לפי דיווחי סוכנות הידיעות האיראנית IRNA, מדובר בלווייני מחקר, אך במערב חוששים כי מדובר בכסות לשדרוג יכולות הריגול והטילים הבליסטיים של טהרן (בעולם)
בתגובה לפריסת טילי ה"אורשניק" הרוסיים בבלארוס, הפנטגון מתכנן להציב בגרמניה נשק שובר שוויון שחודר כל מערכת הגנה ומשנה את מאזן האימה העולמי | 'הנשר האפל' הטיל ההיפרסוני של ארה"ב שמסוגל להכות במוסקבה תוך פחות מ-20 דקות ובמהירות של מאך 17 (חדשות צבא)
ארצות הברית אישרה מכירה של עד 750 טילים מתקדמים לחיל הים הגרמני ב-3.5 מיליארד דולר • העסקה נועדה להתמודד עם איום הטילים הבליסטיים הרוסיים ותחזק את "מגן נאט"ו" • במוסקבה מדווחים על חשש מפני הסלמה וחימוש מואץ (בעולם, טכנולוגיה)
מתקפת טילים וכטב"מים רוסית מסיבית פגעה ב־25 אתרי אנרגיה ברחבי אוקראינה, וגרמה להשבתות חשמל נרחבות ולמותם של שבעה בני אדם | מיליונים נותרו ללא חשמל | זלנסקי האשים את פוטין ב"מלחמה היברידית באירופה" וקרא לנאט"ו לספק מערכות פטריוט נוספות (בעולם)
דרישת נשיא רוסיה לעסקת שלום עם ויתור אוקראיני על שטחים מרכזיים מעוררת דאגה באירופה, בעוד זלנסקי יוצא מהפגישה ללא סיוע צבאי נוסף | לפי דיווחים, פוטין דרש מטראמפ כי אוקראינה תוותר על שליטה מלאה במחוז דונצק כתנאי להפסקת הלחימה, אך טראמפ נמנע מלהביע תמיכה או התנגדות חד־משמעית (בעולם)
לאחר הפסגה בין טראמפ לפוטין, שלא הביאה להתקדמות בכל הנוגע לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, רוביו הבהיר כי אוקריאנה לא תעשה וויתורים גדולים | לדבריו “הם אינם מוכנים לוותר על כך, ואף אחד לא לוחץ עליהם לעשות זאת" (בעולם)
כתבה מיוחדת ב'כיכר' על גדולי ישראל בימי נופש ותיקון הניצוצות | חטיבת "חשמונאים" החרדית ציינה את סיום מסע הכומתה בטקס חגיגי בכותל המערבי | ארה"ב מתכננת להחמיר עם רוצח הישראלים בוושינגטון | תיעוד מרדף אחר בן 15 שנתפס רוכב ללא קסדה וללא רישיון | הוצאה להורג באיראן | צפו בכותרות היום (חדשות)
ראש המשלחת הרוסית לשיחות התיווך עם אוקראינה בטורקיה הצהיר כי מפגש פסגה בין המנהיגים יתקיים רק אם יושגו הסכמות מראש ויבשילו תנאים להסדרה | במקביל: בוצעו חילופי שבויים רחבים בין הצדדים, ורוסיה הציעה הפסקות אש ומסירת גופות חיילים (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתוסכל מהקיפאון במגעים בין מוסקבה לקייב בנושא הפסקת האש במלחמה | בבית הלבן משוכנעים שפוטין מושך את הזמן והיום טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי נשיא רוסיה משחק באש | בתגובה הזהיר אותו נשיא רוסיה לעבר מדבדב מפני מלחמת עולם שלישית שעשויה לפרוץ בין המעצמות (חדשות, בעולם)
גורמים המקורבים לממשל הרוסי דיווחו על מסלול הבריחה של הרודן הסורי אסאד במהלך קריסת משטרו | תחילה הוא עלה על מטוס פרטי בדמשק ובדרך בוצע כיבוי אותות והיעלמות מהרדאר | לפי הדיווח פוטין אישר את המהלך אך הם לא צפויים להיפגש בקרוב (בעולם)