משרד הבריאות חושף היום כי בהמשך לגילויים של נגיף פוליו בדגימות שפכים במחוז ירושלים, נמצאו דגימות חיוביות גם באתרים נוספים במרכז - בני ברק, רמלה לוד ואזור דן | אלו הצעדים הנדרשים עבור ההורים שטרם חיסנו את ילדיהם (בריאות)
מבצע החיסונים נועד עבור אלו שלא קיבלו את חיסוני השגרה בגיל הרך וכן עבור אלו שנולדו בין השנים 2005-2013 וקיבלו את חיסוני השגרה, אך חסרה להם מנת חיסון חי מוחלש שניתנת באמצעות 2 טיפות בפה • ד"ר רוני פרבר, מנהל מחלקת בריאות הציבור באגף הסיעוד של מאוחדת: "החיסון כנגד נגיף פוליו הוא האמצעי היעיל ביותר למניעת ההדבקה בנגיף ולהגנה מפני המחלה" (חדשות הבריאות)
פרופסור יוסף פרס, לשעבר מנכ"ל בית החולים שניידר וכיום נשיא ארגון 'למענכם', התארח באולפן 'כיכר השבת' והסביר את הדרך לזהות חשש להידבקות בפוליו • הריאיון המלא, הערב בתוכנית 'סוגרים שבוע עם ישי כהן' (בריאות)