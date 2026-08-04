פייני סוקניק, מיוזמות 'פריימריז הנשים' התייצבה לריאיון ב'אולפן כיכר' והתמודדה עם כל השאלות הקשות | למה שלא יקימו מפלגה עצמאית? | כיצד הן מתמודדות עם הטענה שהרבנים מתנגדים ליוזמה? | מי הנשים המתמודדות ומה המטרה האמיתית שלהן? | וגם, מה הן רוצות לשנות ומה מבחן התוצאה - כמה קולות יהפכו את היוזמה לכישלון או להצלחה היסטורית? | צפו (פוליטי, חרדים)
ברקע סיומה של קדנציית הכנסת וההיערכות לבחירות הקרבות, התארח איש התקשורת יהודה גליקמן באולפן "כיכר השבת" לשיחה נוקבת עם המגיש משה מנס. הריאיון עסק בטור הדעה על "אשליית הכוח החרדי", שמעורר הדים רבים ברחוב החרדי ומציב מראה מורכבת מול פועלם של נציגי המפלגות החרדיות בכנסת (דבר ראשון)
בעוד המערכת הפוליטית בוושינגטון סוערת סביב חרדותיו של דונלד טראמפ, ישראל מסמנת נתיב עצמאי | יהודה גליקמן צולל אל תוכנית השיקום הלאומית, מנתח את הריקושטים הכלכליים ומשיב על השאלה שמטרידה כל משפחה: כמה המלחמה הזו תעלה לכיס של כולנו?! (מדיני, כלכלה)
צמרת נאט"ו באנקרה הפכה לזירת קרב אישית בין המנהיגים, כשהמתח בין נשיא ארה"ב לראשת ממשלת איטליה שבר את כל שיאי הפרוטוקול | מאחורי החיוכים הרשמיים הסתתרה בקשה דרמטית אחת ששינתה את סדרי הישיבה וגרמה לעם שלם להחסיר פעימה (חדשות בעולם)
מה גורם ליזם ואב לחמישה למכור את ביתו, לשרוף את כל חסכונותיו ולרדת אל הרחובות כדי לדבר דווקא עם האנשים שהכי רחוקים ממנו? איך תקרית אלימה בלב הנגב הפכה לגשר, ומדוע הוא תבע את אוניברסיטת הרווארד? בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, מתן יפה חושף סיפור חיים עוצמתי של התמודדות, משברים ותקווה, ומסביר מדוע הוא החליט לצאת למלחמה על עתיד החברה הישראלית. (צפו)
מדוע החליט חסיד רחמסטריווקא, אב לארבעה ומפתח תוכנה מצליח, לעזוב את 'כלוב הזהב' של ההייטק ולצאת לקרב פוליטי שגרר איומים, אלימות וניסיונות השתקה? מהי מערכת ההפעלה החדשה שהוא מציע לציבור החרדי, ולמה הוא בטוח שאנחנו חייבים לקחת אחריות כלכלית על המדינה? | בריאיון מיוחד בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, נחשף סיפור חיים מרגש על התמודדות, שבירת מוסכמות, שליחות, והשראה נדירה • צפו בריאיון (כיכר FM)
הכתב הפוליטי בשיחה נוקבת עם משה מנס על כותרות המלחמה בעיתונות החרדית • התוכנית הכלכלית הסודית של 'דגל התורה' להחרמת בנקים וחברות ענק, השינוי הדרמטי ברחוב החרדי שמתחבר להפגנות ה'פלג', והפתרון המפתיע לחוק הגיוס: "רק השמאל ייתן לזה לגיטימציה" (דבר ראשון)
מחמוד סאדיס בובה הבטיח להביא רוח צעירה ורעננה לבית הנבחרים הניגרי, כשהוא טוען למחלה רפואית שמסבירה את חזותו הילדותית | אלא שמסמכים שהודלפו לרשת חושפים סיפור אחר לגמרי, שהותיר את המערכת הפוליטית במדינה המומה (חדשות בעולם)
"אין מחבלים יהודים" | בראיון נוקב וסוער באולפן, יו"ר ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון, צבי סוכות, לא חוסך בביקורת: מהכאב האישי על קריסת המשפחות בציונות הדתית, דרך ה"שטויות" של הרמטכ"ל ועד למתקפה חריפה על עינב צנגאוקר וסוגיית האלימות של נוער הגבעות (דבר ראשון)
יוסי עבדו יצא לכינוס 'הליכודיאדה' כדי לבדוק האם אלפי המתפקדים החרדים מצליחים לשנות את פניה של מפלגת השלטון | בזמן שהשרים וחברי הכנסת ממהרים לחבק ("אתם האחים שלנו, אנחנו גאים בזה"), כשזה מגיע למבחן התוצאה והסנקציות - התמונה עגומה הרבה יותר | צפו בווידאו (פוליטי, חדשות)
דובר צה"ל לשעבר, דניאל הגרי, שוקל צעד דרמטי אחרי חודשים ארוכים באזרחות | לפי דיווח שפורסם היום, הגרי מקיים מגעים עם מפלגת "ישר!" בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בכדי לדון באפשרות שיצטרף לרשימה לפני הבחירות הקרובות (פוליטי)
יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)
הוא מתעורר בכל בוקר לשאלה "מי אתה צבי סוכות?", נלחם על תקציבי "אומן" כאילו היו הצגת תיאטרון • בראיון מקיף עם משה מנס אנחנו מנסים להבין איך הפך הנער מהגבעות ליו"ר ועדה שמטיף לממלכתיות • הדמעות בקבר יוסף, על הבן שהוא פוגש רק בשבתות, ועל השאיפה המפתיעה שלו: "להביא את הבעל שם טוב למסדרונות הכנסת" | צפו (דבר ראשון)