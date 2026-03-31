פול אינגרסיה, מועמדו של טראמפ, פרסם בצ'אט פנימי התבטאויות גזעניות וקשות. הוא קרא לבטל חגים לזכר מנהיגים שחורים והשווה בין מרטין לותר קינג לג'ורג' פלויד.
תגובות בצ'אט היו נזעמות, בעוד עורך דינו טוען למניפולציה או הומור סאטירי. הסערה מעוררת דיון על כשירותו למינוי בכיר בממשל (בעולם)
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