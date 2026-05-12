קצין בחיל האוויר בדרגת רב-סרן זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום, בטענה שהימר בפולימרקט על תקיפות באיראן ובתימן | מדובר באישום נוסף בפרשת ההימורים בפולימרקט בחיל האוויר | בתום השימוע יוחלט האם להעמידו לדין (צבא)
פרשת "פולימרקט" מטלטלת את צה"ל: ביהמ"ש הורה על מעצר בית בפיקוח אלקטרוני לקצין חיל האוויר הנאשם במסירת סודות מדינה תמורת בצע כסף. השופט עודד מאור תקף בחריפות: "תמונה עגומה של קריסה ערכית ומוסרית, הוא הפקיר את חיי הטייסים לטובת תאוות רווח" (צבא וביטחון)
הפרשן הפוליטי עמית סגל פרסם בטורו השבועי ניתוח מתמטי-פוליטי שלפיו אביגדור ליברמן יכול לדרוש את ראשות הממשלה למרות מספר מנדטים נמוך, בדומה לתקדים בנט. תוך שעות ספורות, המהמרים בפולימרקט הזרימו כספים, וסיכוייו של יו"ר ישראל ביתנו זינקו מאחוז בודד לשיא של 6.2% (חדשות)
פרשת "הימור מדורו" מסעירה את מערכת הביטחון האמריקאית: רב-סמל גנון ואן דייק, שתכנן את לכידת ניקולס מדורו והימר על כך בבורסת קריפטו, שוחרר בערבות של רבע מיליון דולר | בעוד הפוליטיקאים חלוקים אם מדובר בפשע חמור או באכיפה בררנית, הפרטים שנחשפים על המבצע וההימורים הופכים את הפרשה למותחן ריגול ופיננסים חסר תקדים (חדשות בעולם)
רב סמל גאנון קן ואן דייק, לוחם בכוחות המיוחדים של צבא ארצות הברית, נעצר באשמה כי ניצל מידע מסווג שהיה ברשותו טרם המבצע ללכידת ניקולאס מאדורו, והימר על כך שהנשיא יודח מתפקידו. הלוחם הרוויח כארבע מאות אלף דולר אותם ניסה להלבין במטבעות קריפטוגרפיים (חדשות)
הותר לפרסום כי האזרח הנאשם במסירת ידיעה סודית, ריגול חמור, מתן שוחד ושיבוש הליכי משפט בפרשת "פולימרקט" הוא עומר זיו, בן 30 ממרכז הארץ | שמו של איש חיל האוויר, רס"ן במילואים, הנאשם אף הוא בפרשה, אסור בפרסום בשל תפקידו הרגיש בצה"ל | הוא נאשם במסירת ידיעה סודית, לקיחת שוחד ושיבוש הליכי משפט | זיו והנאשם הנוסף מוחזקים במעצר מסוף חודש ינואר (משפט)
רס"ן במילואים מואשם שהעביר לחברו מידע על תחילת מבצע "עם כלביא", כדי שיהמר על התאריך באתר ההימורים "פולימרקט" | בזכות ההימור זכה החבר ב-162 אלף דולר, והתחלק בכסף עם איש המילואים | תפקידו הוביל לעוד כמה הימורים מוצלחים, אך בעקבות החקירה בוטל ההימור על מועד המלחמה הנוכחית (צבא)
בזמן שדונלד טראמפ מבטיח להרעיד את העולם עם חשיפת קבצי ה-UFO החסויים, מייסד אתריום ויטליק בוטרין מחליט לשים את הכסף שלו איפה שהספק נמצא: הימור ענק של 148,000 דולר ב-בפולימרקט נגד קיומם של חייזרים | וגם מגלה את השיטה לגרוף מילוניים בהימורים (חדשות בעולם)
פרשת מעצרם של שלושה צעירים בחשד לשימוש במידע ביטחוני פנימי כדי לגרוף רווחים באתר ההימורים עולמי עוררה סערה | מומחה הטכנולוגיה נכנס לאולפן כדי להסביר איך עובדת השיטה, למה זה מסוכן ואיך הארנק הדיגיטלי עוקף את החוק – עד שזה מגיע לבנק (כלכלה)
המשפט המפתיע שכתב אבא ללוחם חרדי ב'חשמונאים' | למה אנחנו נשברים בדרך לחדר הכושר | איך אברך שוחרר ממעצר בגלל "עונש" השבת אצל החמות | ספיישל פיצוצים: חבלנים רוסים, וייטנאמים ובריטים מנטרלים פצצות | ההימורים המסוכנים באתר המסוכן (דבר השבוע)
בפעילות משותפת של כוחות הביטחון, אזרח ואיש מילואים, נתפסו והואשמו כי הרוויחו סכומים של מאות אלפי שקלים מהימורים באתר ההימורים פולימרקט, על בסיס מידע צבאי מסווג שהיה בידם | לפחות בארבעה מקרים הקשורים למלחמת עם כלביא, אותם גורמים ידעו לחזות בצורה פנומנלית את מועד התקיפה המדויק של ישראל נגד איראן | הפרטים שהותרו לפרסום (חדשות ביטחון)
מהמרים מוכנים לשים את כספם על כך שהמנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, יסיים את תפקידו עד סוף השנה הנוכחית | באשר לתקיפה אמריקנית קרובה באיראן, המהמרים פחות בטוחים | היעד שהמהמרים בטוחים שארה"ב תתקוף עד לסוף השנה - ומה הסיכוי שישראל תותקף? (חדשות)
סערה פרצה סביב נושא קיומם של חייזרים, בעקבות משאל שנגע בשאלה האם תתקבל הכרה רשמית בקיומם של חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ | הסיכויים לפרסום חומרים אלה זינקו לעשרות אחוזים, כשמהמרים רבים הניחו את כספם על האופציה (בעולם)
בעוד העולם ממתין לראות את תוצאות המשא ומתן בשארם א-שייח', באתר ההימורים 'פולימרקט' כבר מצטיירת תמונת מצב מעניינת | מה אומרים המשקיעים על עסקה בעזה? האם יש יותר סיכויים לסיום המלחמה מאשר לשחרור החטופים? ומה הסיכויים שישתחררו לפחות חלק? הנתונים המלאים (חדשות)
שיטת הבחירות בארצות הברית שונה מאוד ממה שנהוג ברחבי העולם הדמוקרטי, ושמא גם - לא כל כך הוגנת | אולם, חוקה זו חוקה ואף אחד לא מתווכח על ניצחון המועמד גם אם היריב קיבל מספר רב יותר של קולות, למעט אגב דונלד טראמפ שעדיין משוכנע שהוא זכה בבחירות 2020 נגד ג'ו ביידן | וגם: מי כנראה ינצח את הבחירות הקרובות? | כל מה שרציתם לדעת על הבחירות לנשיאות ארה"ב שיתקיימו ביום שלישי הבא (מגזין כיכר)