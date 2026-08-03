בזמן שתושבי ורשה רק התעוררו, מרצ'ין באנוט כבר היה תלוי בין שמיים לארץ על גורד השחקים הגבוה ביותר בפולין | בלי חבלי בטיחות ובלי פחד, הוא כבש את פסגת ה"ורסו טאוור" אך שם חיכתה לו קבלת פנים שלא תכנן (חדשות בעולם)
איך נולד ניגון השבת החדש והמרגש בדיוק על קברו של בעל ה"תפארת שלמה"? מה הסוד שמסתתר מאחורי השיר "רברבין", ואיך נשמע החיבור הייחודי למילים העתיקות של "י-ה ריבון"? כל התשובות בפנים. צפו והאזינו לניגון שייכנס אליכם לסעודות השבת
דרמה בלב פולין: סמיון סקרפצקי, האמן הרוסי שהפך לסיוט של הקרמלין, חוסל לאור יום בביאלה פודלסקה | האם מדובר ב"הוצאה להורג" מתוכננת של שירותי הביון הרוסיים? כל הפרטים על הרצח שמזעזע את היבשת (חדשות בעולם)
נס גדול בפולין: אברך חסידי מניו יורק ששכר מסוק כדי לפקוד את ציוני הצדיקים בראדושיץ ובקעריסטיר, ירד ממנו ביעדו – ודקות ספורות לאחר מכן התרסק כלי הטיס במהירות של 220 קמ"ש בלב אזור הררי ומיוער בדרום פולין | לאחר שעות של חיפושים קדחתניים בהשתתפות צבא ורחפנים, אותרה גופת הטייס – והתברר גודל ההשגחה הפרטית (חרדים)
גבר פעלולן הדהים את פולין בצעידה היסטורית ומורטת עצבים באורך 500 מטרים מעל מרכז העיר | בתנאי רוח קיצוניים ובגובה בלתי נתפס, הוא הצליח לחבר בין שני המבנים הגבוהים בוורשה על רצועה דקה מאי פעם (חדשות בעולם)
דרמה היסטורית בפולין: שבועיים בלבד לאחר מסע התפילה המרגש של האדמו"ר מקוזמיר, על מקום ציון זקינו הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע, באמצע מגרש כדורגל בפולין, הודיע ראש העיר קזימירז' דולני על מהלך דרמטי לסיום חילול הקודש, וזאת אחרי שנים של מאבקים משפטיים נגד משחקי הכדורגל ומסיבות הילדים מעל קברי הצדיקים (חסידים)
סערת סרטוני ההשפלה: שר החוץ הצרפתי הטיל פצצה, אסר על השר לביטחון לאומי להיכנס לפריז וקורא להטיל עליו סנקציות. צרפת היא המדינה ה-10 שמחרימה אותו, בעוד בהאג נחשף מהלך חשאי לצווי מעצר סודיים (פוליטי מדיני)
לאחר שנדחה אשתקד בעקבות המצב הביטחוני והמלחמה: האדמו"ר מקוזמיר יצא למסע קודש מרטט על אדמת פולין | רגע השיא: השתטחות בדמעות שליש בעיירה זוואלין, במיקום המדויק שבו הוטמן זקינו בעל ה'תפארת שמואל' זי"ע, שבית העלמין שלו נחרב בשואה | צפו בתיעוד (חרדים)
תצוגת תכלית דרמטית על אדמת אירופה: צבא ארצות הברית ביצע ירי חי ראשון מסוגו של רקטות מונחות רק"ם משודרגות בפולין. הניסוי ההיסטורי, שנחשף בדיווחים רשמיים, מסמן שינוי אסטרטגית חסר תקדים של ברית נאט"ו מול האיום הרוסי הגובר במזרח היבשת (תקיפה והגנה)
היסטוריה על אדמת פולין: מאות חסידים בראשות האדמו"ר מתולדות צבי ספינקא עלו לעיירת האבות מוגלניצא לרגל הילולת ה"שרף" זי"ע • רגעי השיא: הקמת המצבה לבת המגיד מקוז'ניץ והכנסת ספר תורה שנכתב לזכר בעל ההילולא • בראש הרבנים המשתתפים במסע נצפה הגה"צ רבי ישראל הגר מויז'ניץ בורו פארק • צפו בתיעוד המסכם של המסע המרוממת (חסידים)
בעוד אירופה נאבקת תחת עומס הגירה חסר תקדים, תיעוד ויראלי ומקומם של מהגר הלועג למשלמי המסים בפולין מצית סערה ביבשת | חבר פרלמנט אירופי מוביל יצא למצוד פומבי אחר האיש שהפך לסמל המרתיח של ניצול מערכת הרווחה האירופית (חדשות בעולם)
חיל האוויר הפולני נערך לקליטת 32 מטוסי F-35, כאשר המטוס ה-12 השלים בהצלחה טיסות ניסוי בטקסס. החמקנים יוצבו בבסיס אסטרטגי במערב פולין ויהוו חוד חנית של NATO מול איומי הטילים והנ"מ הרוסיים במובלעת קלינינגרד ובגבול בלארוס (בעולם)
הפרלמנט האירופי הטיל פצצה פוליטית והסיר את חסינותו המשפטית של הפוליטיקאי הפולני הידוע לשמצה בשל שנאת יהודים יוקדת | האיש שהעז לבזות סמלים יהודיים בפרהסיה יעמוד כעת חסר הגנה בפני זרוע החוק (חדשות בעולם)
בטיסה פרטית המריא השבוע הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מתורת חכם, למסע תפילות בקברי צדיקים בפולין, לרגל הילולת הרה"ק מקומרנא והרה"ק מרופשיץ זי"ע | האדמו"ר פקד את ציוניהם הקדושים וכן את קברו של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק, שם העתיר בתחנונים לישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד המיוחד מהמסע הרוחני וממעמדי התפילה המרגשים שנערכו על אדמת פולין (חסידים)