סגנית בית המשפט המחוזי אישרה את פסק הבוררות של השופט חשין • תלמידי 'מסורת התורה' יאלצו לעזוב עד סוף ספטמבר - אחרי החגים | השופטת דחתה את הטענות נגד הבוררות וקבעה: 'מעשים בזויים העולים כדי חילול השם' | בפלג המחבלים של הרב מרקוביץ' מתכוונים להגיש ערעור ל'עליון' (עולם הישיבות)
אחרי הכרעת הבורר שהורתה לראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ להתפנות ממבני ישיבת פוניבז', הערב יתקיים מעמד מיוחד | בועד בוחנים פתיחת
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אחרי הניצחון הענק של ישיבת פוניבז', מנהלי הישיבה, הגישו היום בקשה בפני בית המשפט לאשר את הבוררות ולהעניק לה תוקף משפטי | 'פלג המחבלים' בראשות הרב מרקוביץ, יהיו מחוייבים לתת את תשובתם תוך 15 ימים, כאשר במידה והם לא יאשרו את הפסק, יתברר כי פניהם לערער על הפסק | הפרטים (חדשות חרדי)
בפסק בוררות ארוך ומנומק המשתרע על פני עשרות עמודים, עם סיעיפים רבים, השופט חשין שם סוף סוף קץ למחלוקת ארוכת השנים שקרעה את הציבור החרדי בנוגע לישיבת פוניבז' | הצד של 'המחבלים' יאלצו להתפנות מהגבעה המוכרת עד סוף השנה - בסיום זמן קיץ וכן לשלם מיליוני שקלים | הפסק המלא (חרדים)