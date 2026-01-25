סגנית בית המשפט המחוזי אישרה את פסק הבוררות של השופט חשין • תלמידי 'מסורת התורה' יאלצו לעזוב עד סוף ספטמבר - אחרי החגים | השופטת דחתה את הטענות נגד הבוררות וקבעה: 'מעשים בזויים העולים כדי חילול השם' | בפלג המחבלים של הרב מרקוביץ' מתכוונים להגיש ערעור ל'עליון' (עולם הישיבות)
ח"כ הרב אורי מקלב, ארגן סיור מיוחד של שגריר ליטא בישראל בבני ברק. במסגרת הסיור, קיימו סיור בישיבת פוניבז' ונכנסו לשיחה מיוחדת במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
הגאון רבי שמואל מרקוביץ', יצא למסע גיוס כספים ענק למען הישיבה שיקים, לאחר פסק הבוררות של השופט חשין בישיבת פוניבז', שהורה לו לפנות את המקום | כמה כסף נאסף, כמה תורמים היו ועוד | סיקור ותיעוד מהשמחה בגבעה אחרי שנודע הסכום הענק שנאסף (חדשות חרדים)
אלפי בוגרי ישיבת פוניבז', השתתפו ביום ראשון במעמד 'והקימותי' - לביסוס הישיבה שתוקם בראשות הגר"ש מרקוביץ', אחרי הפסק בפוניבז' | בתוך פחות משעה, נשבר שיא, כאשר גויסו 40 מיליון שקלים, שנאספו מהבוגרים בלבד • לרגל המעמד: נבנה דגם מיוחד של ציון מרן הרב מפוניבז' זצ"ל והוקם דגם מיוחד של ארון הקודש המוזהב | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
אחרי הכרעת הבורר שהורתה לראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ להתפנות ממבני ישיבת פוניבז', הערב יתקיים מעמד מיוחד | בועד בוחנים פתיחת
אולמות נוספים ומתחמי צפייה לקליטת אלפי
המשתתפים | כלל כספי
המגבית יופנו אך ורק לבניין הישיבה החדש
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אחרי הניצחון הענק של ישיבת פוניבז', מנהלי הישיבה, הגישו היום בקשה בפני בית המשפט לאשר את הבוררות ולהעניק לה תוקף משפטי | 'פלג המחבלים' בראשות הרב מרקוביץ, יהיו מחוייבים לתת את תשובתם תוך 15 ימים, כאשר במידה והם לא יאשרו את הפסק, יתברר כי פניהם לערער על הפסק | הפרטים (חדשות חרדי)
מספר ימים אחרי פסק הבוררות של השופט חשין, שנתן ניצחון ענק לפלג 'השונאים' בישיבת פוניבז', הגאון רבי יונה זלושינסקי, מראשי הישיבה, כתב מכתב ארוך לבחורים, בו התייחס לסערה; "אלו שבחוצות קריה יחשבו לתלמידי חכמים, הרי חילול השם כפול ומכופל, כי מהם ילמדו כל העם כי שמירת התורה היא לפי רצונם ומאוויהם ורצון שליטתם, ובזה הפכו את שמירת התורה לפלסתר" | המכתב המלא (חדשות חרדים)
יהודה סולובייצ'יק, בוגר ישיבת פוניבז' וכיום בכיר מאוד בעשייה הציבורית החרדית, כותב טור מעמקי ליבו על הניצחון שהיה אתמול בפסק הבוררות לצד 'השונאים' בישיבה ומזכיר לנו, מה שקצת שכחנו | הטור המלא והמדויק (עולם הישיבות)
12 שעות אחר יציאת נשמתו בטהרה, הובא ראש הישיבה הגאון רבי אשר דויטש זצ"ל למנוחת עולמים, לאחר שעות ארוכות של הלנת המת ושעה אחת אחר חצות הלילה, נקבר בבית העלמין שע"י נציבי ישיבת פוניבז' בב"ב - בתום סאגה כואבת וממושכת | 'כיכר השבת' בתיעוד ראשוני מהציון, ומחלקת גדולי ראשי הישיבה הטמונים במקום (חרדים)
מראות מההכנות לעליה ההמונית לקברו של בעל ה'אבי עזרי' הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז' המעטירה, אשר היום (ראשון) חל הילולא ה-23 דיליה | במתחם הציון הוקמו אוהלי תפילה, וכן מתקן מיוחד להדלקת נרות עבור האלפים שינהרו במהלך שעות היום לתפילה ע"י הציון הק' | וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה (ישיבות)
מדי יום חמישי מגיעה משאית של ארגון החסד "קרן הצדיק" עם מוצרי מזון בכשרות מהודרת עבור האברכים מישיבת פוניבז'. כל מי שפונה לארגון מקבל סיוע, אך מקפידים שהמקבלים יהיו אותם עמלי תורה ששוקדים על לימודם מבוקר עד ליל (עמותות, שיווקי)
בצל הגזירות הקשות על עולם התורה והקיצוץ בתקציבים, מהלילה (רביעי) מתחילים רבבות בני הישיבות ואברכי הכוללים את "זמן קיץ". צפו בתיעוד מפתיחת הזמן בישיבת פוניבז' (פלג המחבלים), בשיחה של ראש הישיבה הרב שמואל מרקוביץ (חרדים, חדשות)
ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי גרשון אדלשטיין התייחס בשיעור שמסר לתלמידים שלא התקבלו ללימודים בישיבה בה חפצו: "יש הרבה משפחות שסובלים ומצטערים, ההורים והתלמידים, זה נובע מחמת שמחשיבים תורה, ויש על זה זכויות גדולות מאוד" (חדשות,חרדים)
אמש (ראשון) נערכה שמחת האירוסין לחתן אריה מרקוביץ', מבחירי ישיבת פוניבז' ובן הזקונים של הגאון רבי שמואל מרקוביץ' ראש ישיבת פוניבז'. בשמחה השתתפו רבנים דיינים ראשי ישיבות חכי"ם ואישי ציבור, החתונה תתקיים אי"ה בתאריך ד' חשון תשע"ד (צילום: משה גולדשטיין)
הפרובוקציה השנתית של אנשי 'נטורי קרתא' בבני ברק ספגה כישלון: קומץ מאנשי הפלג הקיצוני שסחפו אחריהם מספר נערים ניסו ללא הצלחה לחסום את רחוב חזון איש בעיר, כשהגיעו להיכל ישיבת פוניבז' בכדי למחות נגד הצבת דגל ישראל כנהוג, נתקלו בהתארגנות של בני ישיבה שגירשו אותם מהמקום (חרדים)
ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין קרא בשיחתו האחרונה לתלמידי ישיבות להמשיך וללמוד גם בימי 'בין הזמנים': "טיולים בבין הזמנים זהו דבר חמור מאד", במקביל, ביקר ראש הישיבה את תלמידי הישיבות המתבטלים וגורמים לחילול השם: "הסיבה האמיתית שבני תורה פטורים מלעסוק בשמירה, זהו מפני שהם עוסקים בתורה" (חרדים)
השיח הציבורי בסוגיית השוויון בנטל גובר לצד המשא-ומתן הקואליציוני, כאשר כלי התקשורת מנסים להבין את הלך הרוח של בחורי הישיבות. הבוקר, צוות "אולפן שישי" שהגיע לישיבת פוניבז' בכדי לשוחח עם הבחורים בנושא, גורש מהמקום, לאחר שהתברר כי התוכנית משודרת בליל שבת (חדשות, חרדים)