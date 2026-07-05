חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה במחוז מרכז עצרו בתחילת החודש תושב ארעי שהגיע מסודן בחשד לרצח תושב ארעי אחר מסודן| לפי החשד האירוע התרחש בגין סכסוך על רקע פוליטי במדינתם ובימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום בגין העבירה החמורה המיוחסת לו (חדשות, בארץ)
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בדף היומי במסכת בבא בתרא דף
קס"ז
עוסקת המשנה בשאלה -
מי אחראי לשאת בעלות
כתיבת השטר?
המשנה קובעת כי מי
שנהנה מהשטר,
הוא זה שצריך לשאת
בעלויות כתיבתו | האם כלל זה נכון תמיד?
בספרות ההלכה הפוסקים
דנו במקרים רבים,
ודנו בשאלה זו מזוויות
שונות (יהדות)
על רקע ההתפרעויות על גדר המערכת ברצועת עזה ובצל הפרחת בלוני התבערה, ישראל החליטה לחדש את כניסת הפועלים מרצועת עזה לישראל | גלנט: "אם יפגעו אזרחי ישראל או חיילי צה"ל, לא נהסס להפעיל את מלוא העוצמה העומדת לרשותנו" (חדשות)
השיפוצים שביצעה בעלת הדירה בקומה הראשונה הטריפו את השכנים שבקומה השנייה עד כדי כך, שהשכן – קשיש בן 70 – תקף את הפועלים וקילל את בת השכנים. בנוסף לצו ההרחקה שהוצא נגדו, חויב הקשיש גם בפיצוי על הנזקים ועגמת הנפש שגרם.