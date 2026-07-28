דו"ח חדש של פורבס לשנת 2025 חושף את רשימת המיליארדרים הצעירים ביותר בעולם - יזמים בני פחות מ-40 שבנו את הונם בכוחות עצמם | על רקע פריחת תחום הבינה המלאכותית, נוצר דור חדש של עשירי היי-טק, בהם גם שני ישראלים שהצליחו להגיע לצמרת העולמית (כלכלה)
מגזין פורבס מפרסם את רשימת הפוליטיקאים העשירים ביותר בישראל. במקום הראשון - ניר ברקת שהונו נאמד ב-450 מיליון שקלים. ראש הממשלה נמצא רק במקום הרביעי עם הון של 42 מיליון שקלים. בנט עם 30 מיליון שקלים ולפיד עם 22 מיליון. ומי הפוליטיקאי-מיליונר החרדי שנותר בחוץ? אריה דרעי (חדשות,ארץ)
יאיר לפיד מייצג את החלשים? על פי דירוג של המגזין 'פורבס', יאיר לפיד הוא מבין העשרה הפוליטיקאים העשירים בישראל. "הנכס הגדול ביותר בבעלות לפיד ורעייתו ליהיא הוא הקוטג' בו הם מתגוררים בשכונת רמת אביב ג' עם ילדיהם. על פי ההערכות, מגיע שוויו של הבית לכ-8 מיליון שקל". תגובת יאיר לפיד: "הלוואי"