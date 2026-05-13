רכישת נכס באירופה הפכה בשנים האחרונות ליעד מועדף על משקיעים ישראלים המחפשים פיזור גיאוגרפי, מטבע חזק ולעיתים גם דריסת רגל להגירה עתידית. יחד עם זאת, הפערים הרגולטוריים, התרבותיים והמשפטיים בין ישראל למדינות אירופה יוצרים כר נרחב לטעויות יקרות. סקירה שיטתית של הטעויות הנפוצות מאפשרת להיערך נכון יותר, להקטין סיכונים ולשפר משמעותית את פוטנציאל התשואה והביטחון בעסקה (נדל"ן)
ממשלת פורטוגל הפכה מוקד לביקורת ציבורית נרחבת, לאחר שנחשף כי היא משלמת סכום של 20 אלף אירו עבור מנוי לערוצים המשדרים משחקי כדורגל | בעקבות הביקורת הורה ראש הממשלה למזכירות הכללית של הממשלה לצמצם את העלויות (בעולם)
סופת כריסטין, פגעה אתמול בפורטוגל עם רוחות במהירות של עד 202 קמ"ש בערים וביישובים והותירה הרס נרחב | בתיעודים שפורסמו, נראו מבנים ומטוסים בשדה התעופה העירוני ביסאיה בארטו בפורטוגל, שניזוקו קשות בעקבות הסופה | הסופה פגעה גם בשני מטוסי F-16 של חיל האוויר הפורטוגלי כאשר לוחות הגג נפלו עליהם (תעופה, בעולם)
נונו לוריירו, פרופסור יהודי למדעי הגרעין באוניברסיטת MIT נורה למוות בביתו שבברוקלין | הקמפוס ציין כי נונו בן ה-47 היה פרופסור למדעי הגרעין ולהנדסה מפורטוגל | הוא נורה כמה פעמים בביתו והובהל לבית החולים, שם נקבע מותו, כך מסרה המשטרה (בעולם)
הסופה קלאודיה היכתה בסוף השבוע את מערב אירופה והובילה להצפות נרחבות באזורים נרחבים בבריטניה | בפורטוגל נהרגו שלושה בני אדם, בהם זוג קשישים שנלכדו בביתם בהצפות | בתיעודים נראות הצפות הענק בבריטניה, כאשר המים הגיעו עד לצוואר (בעולם)
הבליץ המדיני על ישראל מצד מדינות אירופה נמשך, שר החוץ של פורטוגל פאולו ראנג'ל הודיע הערב על הכרה במדינה פלסטינית | מוקדם יותר הכריזו קנדה, בריטניה ואוסטרליה על הכרה במדינה פלסטינית, כל זאת לפני ועידה צרפתית-סעודית שבמהלכה צפויות מדינות רבות להכריז על הכרה במדינה פלסטינית (מדיני)
שתי מדינות מערביות צפויות להכיר היום במדינה פלסטינית | צעד שעשוי לשנות את מפת הסכסוך ולהציב את הסוגיה הפלסטינית במרכז הדיונים בעצרת הכללית של האו"ם | איך ראש הממשלה הבריטי יסביר את המהלך לציבור שלו - שם יש רוב המתנגד להכרה במדינה פלסטינית | ומה חושבות משפחות החטופים? (חדשות)
בירדן הודיעו כי מחר יחודש מעבר הנוסעים דרך מעבר אלנבי בגבול שבין ישראל לירדן, שלושה ימים לאחר הפיגוע בו נפלו סגן אלוף (מיל') יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו |שר החוץ של פורטוגל, פאולו ראנז'ל, אמר שמדינתו תכיר במדינה פלסטינית ביום ראשון | ברצועת עזה לוחם צה"ל נפצע מירי צלף פלסטיני (חדשות, בארץ)
מאות כבאים גויסו בסוף השבוע בפורטוגל בעקבות התפרצות ענק של שריפות יער, במרכז ובצפון המדינה | על פי נתוני ההגנה האזרחית, לא פחות מ-700 לוחמי אש בסיוע כ-15 מטוסי כיבוי, פעלו בשבת אחר הצהריים במוקדים שונים | לפי הדיווחים, השריפה הגדולה ביותר פרצה במחוז סייה והתפשטה במהירות בשל רוחות עזות שהגיעו ל-40 קמ"ש. יותר מ-600 כבאים הוקצו לטיפול בשריפה זו בלבד, וכבישים באזור נסגרו לתנועה (בעולם)
בחופי פורטוגל תועדה בימים האחרונים תופעה מרהיבה ומוזרה שכונתה "ענן צונאמי" – תצורת ענן אופקית ענקית, כהה וסוערת שנראתה כאילו היא מתקרבת מהים כגל אדיר | התושבים שאינם רגילים למראה היו סבורים כי מדובר בצונאמי ענק שישטוף את החופים (חדשות, בעולם)
הפרלמנט בפורטוגל אישר ביום שישי חוק המכיר ב'נכבה' של הפלסטינים | כמו כן אושר מסמך המגנה את ההתנחלויות ו"הפרת החוק הבינלאומי" על ידי ישראל כלשונה | מפלגות השמאל תמכו ומפלגות הימין התנגדו, לבסוף החוק אושר במליאה (בעולם)