אירוע הזוי: פורץ גנב מבית בפתח תקווה תיק עם כסף, אך החזיר אותו לאחר מכן עם מכתב התנצלות בעילום שם: "מבקש אלף סליחות" | בזכות טביעות האצבע שהשאיר על המכתב הצליחו השוטרים למצוא אותו, לתפוס אותו ולהביא אותו למעצר (משטרה)
במוקד ארגון ה'שומרים' בבורו פארק, התקבל השבוע דיווח אודות פריצה לבית המדרש המרכזי של חסידות וויזשניץ בורו פארק | במצלמות האבטחה נקלט הפורץ, כשהוא פורץ לבית המדרש, באישון לילה ומצליח להגיע לכל הקומות בביהמ"ד | ארגון ה'שומרים' יחד עם יחידת הזיהוי הפלילי של משטרת ניו יורק פתחו בחקירה סביב המקרה | תיעוד ממצלמות האבטחה (חרדים - פלילי)
פורץ סדרתי שפרץ למוסדות, בתי מגורים ומשרדים בעיר ירושלים - נעצר שוב ושוב על ידי שוטרי מחוז ירושלים, אך פעם אחר פעם, שוחרר ע"י ביהמ"ש - שלא נענה לבקשת המשטרה להאריך את מעצרו, והנאשם המשיך לפרוץ שוב ושוב | עכשיו הוגש נגדו כתב אישום על שישה התפרצויות (חדשות)