מנכ"ל פורשה, אוליבר בלום, מאשר כי החברה בוחנת פיתוח של דגם "הילה" (Halo Car) חדש שייכנס לנעליהן הגדולות של ה-918 ספיידר והקאררה GT | המכונית המתוכננת נועדה להציב רף חדש של ביצועים וטכנולוגיה, תוך חיזוק מעמדה של פורשה כיצרנית רכבי יוקרה וביצועים מהשורה הראשונה בעולם - זאת במקביל לדיווחים על קשיים של החברה לאחרונה (רכב)
מכוניות על, מהירויות שיא ושיעור נהיגה שלא תשכחו לעולם: בנסיכות מונקו החליטו לקחת את לימודי הנהיגה לקצה | מדוע תלמידים צעירים מחליפים את המכונית המשפחתית הצנועה בפורשה יוקרתית בשווי מאות אלפי שקלים כל הפרטים על בית הספר לנהיגה הכי יקר בעולם (חדשות בעולם)
היצרנית הגרמנית פורשה הודיעה כי תפסיק את פעילותן של מאות עמדות טעינה מהירות שמפעילה בעצמה בסין עד מרץ 2026 | ההחלטה משקפת נסיגה אסטרטגית בשוק החשמלי הגדול בעולם, על רקע ירידה חדה במכירות, תחרות גוברת מצד מותגים סיניים וטלטלה רחבה בשוק הרכב היוקרתיים (רכב)
בוגאטי מוכרת רהיטים, בנטלי מייצרת עגלות תינוק, פורשה בונה מגדלים ומעליות לרכב, וטסלה מוזגת טקילה - יצרניות הרכב הגדולות בעולם לא מסתפקות עוד במכוניות, אלא מרחיבות את עולמן אל עיצוב, לייף־סטייל ואפילו קולינריה | מסע מרתק בעקבות המוצרים הנלווים שמייצרות חברות הרכב היקרות בעולם (רכב)
ענקית הרכב הגרמנית פורשה הודיעה בסוף השבוע על שינוי אסטרטגי דרמטי: השקעות של מיליארדים יבוטלו, דגמים חשמליים יידחו, והחברה תחזור למנועי בעירה פנימית והיברידיים בעשור הקרוב - מהלך שמכה גלים גם בקבוצת פולקסווגן, שצפויה להפסדים אדירים | הירידה החדה בביקושים, הקריסה בשוק הסיני, ומלחמת הסחר עם ארה"ב - מציבים בפני פורשה והבעלים פולקסווגן אתגרי רווחיות עצומים לשנים הקרובות (רכב)
פורשה חושפת את אחת היצירות הנדירות והיקרות ביותר בתולדותיה: מכונית מירוץ היברידית יחידה במינה שהופכת את חלומות אספני הרכב למציאות ומחברת בין מורשת המירוצים האגדית של השנים האחרונות לבין החוויה הכבישית הבלעדית של איש המירוצים האמריקאי רוג'ר פנסקה (רכב)
מארק צוקרברג, שנמצא במקום השלישי של עשירי העולם, לאחר שהונו נאמד בכ-206 מיליארד דולר, שיתף את עוקביו בפייסבוק כי העניק לאשתו במתנה מיניוואן פורשה קאיין, היחיד בעולם. לדבריו "פריסילה רצתה מיניוואן, אז עיצבתי משהו במיוחד" (מעניין)