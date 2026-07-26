חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מבית מדרשו "יביע אומר" בבני ברק ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "מלחמה עם איראן? כבר לא מפחדים!" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים)
זמני מלחמה - כשהטילים והפיצוצים רועמים בשמיים והפחד והאימה שוטפים את הלב - הם עתות מבחן וניסיון | בזמנים כאלה, הנפש מבקשת משהו להיאחז בו כדי לשמור על השלווה והשפיות | זה הזמן להתחזק ולהתגבר באמונה וביטחון בהשם יתברך | אלו שלושת השלבים בדרך לפסגת האמונה והביטחון, לחסות בצילו יתברך | מאמר חיזוק (ישראל במלחמה)
אם נראה לכם שאתם מבינים ומומחים בעולם היין, זו ההזדמנות שלכם לאתגר את עצמכם ולבדוק עד כמה אתם באמת בקיאים בתחום | כמה זנים של גפנים יש בעולם? כמה ליטרים מכיל בקבוק בגודל 'בלשצר'? מאיזה ענבים מייצרים את היין הלבן ומאיזה ענבים מייצרים את הרוזה? באיזו מדינה שותים הכי הרבה יין? והאם כל יין אכן משתבח עם השנים? (מגזין)
במקום רק לפנטז על הצלחה, המצליחנים הגדולים ביותר רותמים כוח פסיכולוגי עמוק וחזק הרבה יותר: "שנאת ההפסד" | כך תשתמשו ב"לוח האנטי-חזון" ובפחד מכישלון כדי להזניק את המוטיבציה שלכם לגבהים חדשים (פסיכולוגיה)
מחקר מקיף של מכון Pew חושף כי 81% מהבוגרים בעולם שמעו על בינה מלאכותית, אך עבור רבים התחום מעורר דאגה עמוקה יותר מהתלהבות | צעירים ואנשים במדינות עשירות מודעים יותר לטכנולוגיה, אולם חוסר אמון במוסדות ובמדינות נותר בעינו - גם בעידן שבו ה-AI הופך לנפוץ מתמיד (טכנולוגיה)
"כולנו יודעים שיש אזעקות, יש נפילות אבל דבר אחד אסור - לא להיכנס לשאננות ולא להיכנס לפחד. לעשות מה שאומרים לנו לעשות - אבל לא פחד" | המגיד הרב ברוך רוזנבלום עם עצה מיוחדת וחשובה להתמודדות עם החרדות מהאזעקות והדרך הנכונה להיכנס למרחב המוגן עם הילדים • צפו
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מבית מדרשו בבני ברק ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "מלחמה עם איראן: לחיות תחת אש - התמודדות נפשית ופיזית" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מבית הכנסת 'בראשית' בפתח תקווה ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "בטח באחד ואל תפחד!" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים)
המקרה הטראגי בנווה יעקב מחייב אותנו שלא להפנות מבט ולנסות ולמנוע את האסון הבא | מייסד עמותת בת מלך מסביר באולפן 'כיכר השבת', איך נזהה אלימות לפני שיהיה מאוחר מדי, מה קורה עם האלימות השקטה ומדוע חייבים לשים לב אליה | וגם: מה ניתן לעשות - ואיך עוזרים למי שלא מבקשת עזרה? (דבר ראשון)
פחד, אימה, זוועות, מכות, עינויים והשפלות מחרידות - היו מנת חלקם של החטופים בשבי החמאס | כך נחשף בדו"ח דרמטי ומצמרר שהוגש על ידי שר הבריאות לאו"ם הכולל סיכום מעקבים וראיונות עם ניצולים ששוחררו משבי החמאס בעסקאות וחילוצים צבאיים (חדשות)
בביתו של המוכיח מפולנאה היה מזיק שהיה מבהיל את בני הבית. אמר הבעל שם טוב אני אטפל במזיק ולא יכה עוד בביתך וכאשר תשמע את המזיק מכה בחלון תאמר ׳ישראל בן אליעזר נמצא כאן׳ | הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש • צפו (חסידים)
"צדוק, תקשיב טוב, יש לך 3 דקות, ואתה אוסף את החפצים שלך, ועף מכאן עכשיו, אתה שומע אותי? מהר!" בדיוק כאן היה הרגע הזה, שהתגובה שלו הייתה הכי חשובה עבורי. הוא הביט בי בפנים זועפות, ומה אומר לכם, הפחד עדיין היה בשיאו.
נקבל על עצמנו לומר מילה טובה, לתת חיבוק במקום הנכון, רגע לפני שיהיה מאוחר. והרגע הזה הוא עכשיו! נהיה ערניים לסביבה שלנו, כל אחד אוהב וזקוק לעידוד ולמחמאה, אבל יש כאלו שזקוקים לזה ברגע מסוים שבו הוא אצלם כמו חמצן (מאמרים)