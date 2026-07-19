ברוך דיין האמת: החזן והחסיד הרב בערל (בער'לה) זלצמן הלך לעולמו בגיל 91 | מסמליה הבולטים של המחתרת היהודית מעבר למסך הברזל, אירח ישיבה חשאית בביתו תחת עיני הק.ג.ב., ושימש במשך 14 שנה כחזן במחתרת תוך סיכון חיים. לאחר שזכה לעלות לארץ הקודש ולעבור בהמשך לארצות הברית בהוראת הרבי מליובאוויטש, הפך לאחד מבעלי התפילה המפורסמים בעולם החסידי, שקולו המרטיט ב-770 הפך לשם דבר | קווים לדמותו (דיין האמת)
רבי דוד דהן ז"ל הלך לעולמו בגיל צ"ד שנים | במשך השנים פעל להקמת בתי כנסת, מקוואות ושיעורי תורה, ובהמשך עבר לבני ברק שם היה ממקימי קהילת "אהל אברהם" | הותיר אחריו משפחה ענפה של רבנים ותלמידי חכמים (דיין האמת)
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לרגל
יום ההילולא של רבי אהרן ברכיה ממודנה
זצ"ל
בעל ‘המעבר יבוק’,
שחל
בתאריך כ"ו
תמוז – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
של מקובל נודע בשערים שחיבוריו הם אבן
דרך בתורת קבלת האר"י
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על
ספרו הנודע 'מעבר יבוק' ושמו המסתורי שנועד
להכין את האדם למותו |
“ולאן
אתה הולך"
(יהדות
ואקטואליה)
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לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן, הלך לעולמו בגיל 89 חוסה "פפה" מוחיקה – לוחם גרילה, אסיר פוליטי ונשיא אורוגוואי לשעבר – שנודע ברחבי העולם כאחד המנהיגים הצנועים ומעוררי השראה בדורו, והותיר אחריו מורשת עמוקה של צדק חברתי, פשטות פילוסופית ומנהיגות נטולת יוהרה (בעולם)
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