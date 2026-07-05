מאחורי ירושת מדען-על שעמדה על מאות מיליונים, התנהל קרב יצרי פרוע: האפוטרופוס דרש מעל 14.5 מיליון שקל בטענה לחיסכון דמיוני של חצי מיליארד. השופטת גלי רון ניפצה את הנוסחה המופרכת וחתכה את הצ'ק המנופח אל סכום חריג של 745 אלף שקל בלבד (חוק ומשפט)
טכנולוגיה חדשה וראשונה מסוגה בעולם משנה את אחד מרכיבי הבטיחות הוותיקים ביותר ברכב - חגורת הבטיחות | באמצעות חיישנים וניתוח נתונים בזמן אמת, המערכת של וולוו מתאימה את עוצמת החגורה לגוף הנוסע, למיקום הישיבה ולחומרת התאונה, במטרה להפחית פציעות ולהציל חיים (טכנולוגיה)
הפיתוח המהפכני של חברת Glyde מבטיח לשים סוף לתספורות הביתיות העקומות: מערכת חכמה המבוססת על חיישני LiDAR ומציאות רבודה, שיודעת לזהות את תוואי הראש, להתאים את הלהבים בזמן אמת ולייצר דירוג שיער מדויק באופן אוטומטי - כל הדרך למראה מקצועי ללא מגע יד אדם וללא חשש מטעויות (טכנולוגיה)
השרה מהליכוד מתפוצצת אחרי 3 שנים של שתיקה | הכירו את המציאות החדשה: קיבלתם דו"ח? אל תחכו לשופט | עורך הדין ניר שלום חושף את המעבר לערעורים במייל | וגם: הצלחה "פנומנלית" לקלע דוד | התפתחות בתיק קליינרמן ומטרייה שתעקוב אחריכם לכל מקום (דבר ראשון)
כך תעלים ותטשטש כל כתבה שלילית ופרסום רע שעלולים להביא לקריסת חברת הנוכלות שבנית | המדריך המלא להתמודדות עם מעצר בעקבות חשיפת בית ההשקעות שלך כנוכלות ומרמה | וגם, רשימת השאלות והתשובות והקלישאות שאתה חייב להכריז על רדיפת חרדים ושנאת הדת (כלכלה)
למה להתעסק רק עם הונאה רפואית אם אפשר לייצר בית השקעות מוצלח שמגלגל מאות מיליונים?! | בכתבה זו נסביר לכם כיצד עושים כסף מרעיון וכיצד מוכרים אותו בסייעתא דשמיא לאברכים בני תורה | למה לא לכתוב את הפטנט בכל העולם ואיך תגרמו לטפסר רחפני להיות הפנים של המוצר המהפכני? | וגם, שיחה אחת רצינית עם מומחה בתחום... (כלכלה)
לאחר שרשמי הפנטים הגדולים בעולם רשמו את עיצובו של האייפון - מרובע ופינות מעוגלות כפטנט של ענקית הטכנולוגיה האמריקנית אפל,רשם הפטנטים הישראלי החליט לדחות את התביעה של החברה להכיר בכך גם בישראל (חדשות, דיגיטל)
חקיקה תקדימית שאושרה בניו זילנד לאחרונה, אוסרת רישום פטנטים בתחום התוכנה. לדברי יוזמי החקיקה, רישום הפטנטים 'תוקע' מפתחי תוכנה. בכך, הופכת ניו זילנד למדינה הראשונה בעולם בה מחוקק חוק שכזה, העוקף את אמנת TRIPS הבינלאומית (חדשות טכנולוגיה)