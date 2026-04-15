ארין פטרסון, האישה שקיבלה את הכינוי "רוצחת הפטריות" חוזרת לבית המשפט, לאחר שהגישה ערעור על עונש מאסר העולם ופסק הדין לפיו רצחה שלושה מקרובי משפחתה | כזכור, פטרסון הזמינה שלושה קרובי משפחתה מצד בעלה לארוחת בשר שהסתיימה במותם (חדשות)
במשך שנים הן נחשבו למוצר שרבים נמנעו ממנו בפסח בשל החשש ממצע הגידול. כעת, ב’מרינה פטריות’ חושפים את מאחורי הקלעים של הגידול המהודר: כך הופך מצע הדוחן לפתרון הלכתי יצירתי, שמאפשר גם למחמירים ביותר ליהנות מתוצרת חקלאית בשיא טריותה. ראיון מיוחד עם הרב שבתי מרקוביץ, מבכירי מערכת הכשרות של הגר”י אפרתי, ועם הרב נחמן גבאי ממשגיחי הכשרות, על הסטנדרט שמשנה את חוקי המשחק
בשנים האחרונות מתחוללת מהפכה בשדה הרפואה הפסיכולוגית למטופלים במחלקות אונקולוגיות, כשמחקרים קליניים מצביעים על כך שטיפול בפסילוסיבין - החומר הפעיל בפטריות פסיכדליות - בשילוב עם תמיכה פסיכולוגית, מספק הקלה מהירה ומשמעותית לחולים במצבים סופניים | למרות ההצלחה המרשימה בעולם, הרגולציה בישראל ובמדינות רבות ממשיכה להגביל את השימוש בטיפול החדשני.
ארין פטרסון מאוסטרליה, האישה שזכתה לכינוי המפוקפק "רוצחת הפטריות" נשלחה למאסר עולם על רצח שלושה מבני משפחתה באמצעות הרעלת פטריות בארוחת ביף וילינגטון שהגישה להם | הנרצחים בני משפחת בעלה ממנו הייתה בהליכי גירושים הורעלו למוות לאחר שהזמינה אותם לסעוד עימה | זה מה שאמר השופט לרוצחת בהקראת גזר דינה (חדשות, בעולם)
השורד היחיד בפרשיית ארוחת הפטריות הרעילות שהרעידה את אוסטרליה העיד אמש בבית המשפט במלבורן | גיס חמותה של הרוצחת אמר בבית המשפט כי הוא מוחל לה על מעשיה בתנאי שתיקח אחריות ותודה שהרעילה את משפחתה באופן מכוון | ארין פטרסון הורשעה על ידי בית המשפט והיא צפויה לקבל את גזר דינה בימים הקרובים (בעולם)
ארוחת צהריים משפחתית ורגועה שהתקיימה בפרבר אוסטרלי, הפכה לפתע למלכודת מוות | סיפור ארוחת הפטריות הקטלנית מעורר סערה באוסטרליה מזה חודשים, השבוע הגיע האירוע לסיומו בפסק דין חד משמעי שקבע: המארחת רצחה שלושה מבני משפחתה באמצעות פטריות רעילות וקטלניות | העיתונאים שסיקרו את המשפט מעידים: כזה עוד לא ראינו | ארוחת ה'ביף ווילינגטון' היוקרתית - שהתבררה כרצח מתוחכם (מגזין כיכר)
בית משפט באוסטרליה קבע כי ארין פטרסון הייתה מודעת למעשיה, וכי היא הכניסה פטריות רעל למנה שהכינה לאורחיה - בכוונה תחילה | בארוחה הקטלנית נרצחו שלושה בני משפחת בעלה, לאחר שאכלו ממנת ה'ביף ווילינגטון' המורעלת | כל הפרטים על הפרשייה שמסעירה את אוסטרליה (חדשות, בעולם)
המאפה הנוכחי יכול לשמש כמנת פתיחה לארוחה חגיגית בחול המועד סוכות או כתוספת מקורית לבשר בחג. המנה טעימה במיוחד ופריכה והתוצאה מדהימה ויפה, יחסית בקלות- אין צורך לפסל כל מנה בנפרד בדומה למנות ראשונות אחרות- אז בתאבון וחג שמח! (אוכל ומתכונים)
גידול הפטריות, בדיקת החרקים, השטיפה בבריכה והשפשוף עם 12 מברשות כפול 2 | מומחה הכשרות הרב יסף דורפמן בסרטון מיוחד על התהליך הארוך שעוברות הפטריות במפעל בסין, משלב הגידול דרך הג'קוזי ועד לצלחת שלכם | ההמלצה: פטריות רק עם כשרות טובה • צפו (מעניין)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת מנה אלגנטית של מאפה פילו הממולא בפטריות (תזכורת: לא שוטפים אותן ורק מנגבים, כדי לשמור על הבשרניות שלהן במיטבה) המטוגנות עם בצל וערמונים שמוסיפים טעם אגוזי משובח. קיפול הבצק מעט מאתגר, אך קל לביצוע כשמבינים את הרעיון העומד מאחוריו. בהצלחה ובתאבון, כמובן (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת ארוחת ערב ערבה לחיך, ממצרכים שיש בכל בית, ללא צורך בקפיצה לסופרמרקט: טורטיה הממולאת בפטריות, בצל וגבינות ואז מטוגנת במחבת או נאפית, לקבלת מרקם קריספי - וכבונוס, היא מסבירה כיצד לבחור את הפטריות המשובחות ביותר ואיך "לשחק" עם המתכון (מתכונים, אוכל, כיכר TV, מבשלות בכיכר)
חושבים שפטריות טובות רק כתוספת לפיצה או סלט? כנראה שלא ניסיתם את המתכון הזה. הוא בשרני (ופרווה), טעים ומוכן תוך 30 דקות - הליווי האידיאלי לכל מנה עיקרית, מסטייק ועד פסטה. והשוס: דיאטטי ועוזר לנו לא לנשנש דברים שנתחרט עליהם אחר כך (מתכונים, אוכל)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר": טונה אדומה מוקפצת עם פטריות שונות ובצל ירוק - מנה שניתן להגיש אף כתוספת לדג המרכזי בליל שבת. את הטונה ניתן, כמובן, לרכוש אצל דייגים ויש לה סוגים ומחירים מגוונים, אך גם בסופר הקרוב לביתכם תוכלו למצוא אותה ובטעם משובח להפליא (מתכונים, אוכל, כיכר TV)