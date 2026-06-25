איך נולד ניגון השבת החדש והמרגש בדיוק על קברו של בעל ה"תפארת שלמה"? מה הסוד שמסתתר מאחורי השיר "רברבין", ואיך נשמע החיבור הייחודי למילים העתיקות של "י-ה ריבון"? כל התשובות בפנים. צפו והאזינו לניגון שייכנס אליכם לסעודות השבת
ספרו של רבי שלמה אלקבץ, מנות הלוי, אוצר בתוכו פירושים נפלאים על מגילת אסתר, בסתר ובגלוי, דרך מדרשי חז"ל ועד כתבי יד מתקופת הראשונים שלא יצאו לאור | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום הפורים (יהדות)
על כריכת ספר 'הזוהר' שנמצא בביתו בימי השבעה התגלה חיבור של שיר מרגש ומרטיט מלא דביקות ויראת שמים שכתב הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל • במלאת שנה לפטירתו השיר הולחן ויוצא לאור ע"י בני המשפחה • האזינו (מוזיקה)
זוכי הפרס בבית הנשיא בראיון באולפני כיכר השבת •
היום והפרס שנולדו כיוזמה חברתית א-פוליטית מטעם משפחות יפרח, שער ופרנקל וניר ברקת • מיסד רשת החינוך נצח ומקים מיזם קהילות שרות פיוט וניגון על הזכיה והשליחות
אחרי חודשים ארוכים של הופעות, גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח יצא השבוע לנופש קצר בחו"ל עם חברו איש העסקים ארסן ארינבייב • השניים נסעו יחד לבית החיים הישן בפרשבורג לציון ה'חת"ם סופר' • צפו בפיוט 'מזמור לתודה' שביצע יניב בן משיח על הציון של הצדיק (ברנז'ה)
ערב ראש חודש אדר, חודש ההילולה של האדמו"ר רבי יצחק אבוחצירא - הבבא חאקי זיע"א, נחשף פיוט גנוז שכתב עליו - עוד בחייו, גדול פייטני ומשוררי יהדות מרוקו, רבי דוד בוזגלו; כעת, הפיוט מבוצע בהרכב ייחודי של מיטב הפייטנים והזמרים בני העדה המרוקאית בליווי קליפ היסטורי • צפו (מוזיקה)
רבי חיים לוק, גדול פייטני מרוקו, בביצוע מיוחד לקינת 'יהודה וישראל - חסרה' • "חָסְרָה נְגִינָתִי וְשִׂמְחָתִי בְעוֹד אֶזְכּוֹר לְמִקְדָּשׁ כִּי אֲבַדְנוּהוּ אָבוֹד" • מתוך הראיון הבלעדי ל'כיכר השבת' (בארץ)
סמוך לעליה לציונו של האר"י הקדוש ערך היום (ראשון) המשפיע הגה"צ רבי מנחם אברהם ביטון, הילולא בנהריה עם אברכי וידידי מוסדות 'מאיר ישא ברכה', זו השנה ה-14, במהלכה מסר שיעור מעמיק בתורת רבינו האר"י • צפו בפיוט "אזמר בשבחין" לכבוד הצדיק (חרדים)