אין כזה דבר 'נוסח ירושלמי' | למה אסור לשנות כלום במנגינות הימים הנוראים | כולם חושבים על הפיוט שהוא על עקידת יצחק, אבל הוא על הטרגדיה הנוראית של הבן שהתאסלם | ביצוע מרטיט לפיוט שמרסק לנו את הלב | שיחה מרתקת עם החזן והפייטן שלוקח אותנו אל השמחה שנמצאת בתוך אימת הדין (עבודה שבלב)
ל"ג
בעומר חלף עבר, אך אורות ההילולא ימשכו ללוות
אותנו עוד זמן רב |
כמדי
שנה מתעוררים המעוררים לדייק בנוסח הפיוט
היודע ‘לכבוד התנא האלוקי’ |
האם השרים ‘בפתח’, הרי שהם מחרפים ומגדפים
חלילה?
או
שמא העיקר הכוונה?
(יהדות
ואקטואליה)
אחרי חג פסח של דיוקים, חומרות והקפדה – הגיע הרגע לפרוץ בשמחה אמיתית באמונה שלימה | 'כיכר השבת' עם משדר המימונה המיוחד – חגיגה מרוקאית שורשית בטעם של פעם, עומק של מסורת, והפתעות שיחממו לכם את הנשמה | הצטרפו למשדר שיחזיר לכם את השורשים, האמונה והמסורת – בניחוח של בית (פסח)
לפיד ממשיך להביך - מאריך את ימיו "אחורה" | האם הפסוקים של הרמטכ"לים מלמדים על הבדלי הגישה? | איך הגיב האדמו"ר לשירה של הרב התימני? | יתום המלחמה האוקראיני חגג חלאקה - הסיפור המלא | הממשיך? בנו של האדמו"ר מויז'ניץ יערוך את סדרי הפורים (מעייריב)
בפרשת יתרו - בני- ישראל עומדים
לקראת המעמד הנשגב ביותר יום קבלת התורה |
שירים ופיוטים עוסקים
ביום מתן תורה ואחד מיוחד שבהם הוא של רבי
יחיאל מרומא |
מהי אותה מילה מצרית
שמופיעה בעשרת הדיברות ומדוע הקב"ה
פתח בה?
(יהדות,
פרשת השבוע)
הידעתם כי הבית השישי בפיוט "מעוז צור", המתאר את טביעתו של "אדמון" ב"צלמון", הושמט מסידורי התפילה במשך מאות שנים? | האם "אדמון"
הוא פרידריך ברברוסה,
קיסר גרמניה בעל הזקן
האדום, או שמא רמז לעשו אויבם הנצחי של ישראל?
(יהדות ואקטואליה)
בין מסורת לחידוש, בין קודש לחול ובין הלב לנשמה | ריאיון עם הזמר והפייטן אמיר אליהו | תובנות מתוך שנים רבות בהן הוא חזן בארה"ב והודיה לאמרגן האישי שלו: מלך מלכי המלכים | וגם: טעימות מתוך הנוסחים - סורי, חלאבי, כורדי ומנגינות אשכנזיות. ואיך אפשר לשלב הכל? | צפו בריאיון (עבודה שבלב)
מ"מ החזן הצבאי הראשי, החזן דניאל כל טוב, מספר על הרגעים הקשים במלחמה ואיך זה משפיע עליו כשניגש אל עמוד החזן בתפילות הימים הנוראים | ריאיון מיוחד על עולם החזנות המשתנה והדרך לשמר ולשלב את הכל בתפילה | וגם, הילדות בצל גדול החזנים בבית הכנסת המיוחד בהר-נוף, מה המנגינה 'הרגילה' של התפילה ואיך היא משתנית ממקום למקום? | צפו (עבודה שבלב)
מגיל 12 הוא עולה את הפיוטים בבית כנסת של סבא בבאר שבע • פרק נוסף בתוכנית עבודה שבלב והפעם עם חיים חג'בי • האם כל התימנים יודעים ויכולים לגשת לעמוד • על המניין התימני באומן וגם 'ונתנה תוקף' במנגינה שלא שמעתם • ןמה ההבדל בין הנוסחאות השונות של יהודי תימן, שאמי ובאלדי (חרדים)
מה ניתן לשנות ולחדש במנגינות וכיצד אנדראה בוצ'לי יכול להשתלב בנוסח? • מאין הכוחות לגשת לעמוד בכל התפילות ואיך מתכוננים רוחנית? • וגם: אמירה נחרצת על פסטיבל הסליחות, פיוטים מיוחדים ואיך משלבים את הציבור • מיוחד לראש השנה והימים הנוראים (תפילות)