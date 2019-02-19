הגוף משתנה עם השנים, אבל פעולות פשוטות בשגרת היום-יום יכולות לסייע בשמירה על הכוח, שיווי המשקל והעצמאות | הגב' מיטל מלצר, פיזיותרפיסטית ומנהלת תחום הפיזיותרפיה בצבר רפואה, וד"ר ענבל מעין, רופאה גריאטרית מומחית והמנהלת הרפואית של צבר רפואה, עם חמש המלצות שכדאי להכיר (בריאות)
לקראת בין הזמנים, כיכר השבת בפרוייקט מיוחד אוסף עבורכם את כל המקומות שבהם אתם פשוט חייבים לבקר: פעילויות, אטרקציות וכל מה שצריך לקראת חופשת הקיץ שתזכרו עוד המון זמן. הפעם במיוחד לנשים, סדנאות ריקוד לחיזוק הגוף בשיטה ייחודית ומהנה (בין הזמנים)