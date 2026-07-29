זה כבר לא רק הפחד שבינה מלאכותית תחליף עובדים בעתיד. תביעה חדשה נגד מטא טוענת כי כלי AI ומדדי פעילות פנימיים סייעו לסמן עובדים לפיטורים - דווקא כאלה שהיו עם מוגבלויות, מצבים רפואיים או חופשות מוגנות. מטא מכחישה: ההחלטות, לדבריה, התקבלו בידי בני אדם (כלכלה)
דרמה בבית הדין לעבודה: השופטת דחתה את תביעתו של העיתונאי יעקב ברדוגו נגד גלי צה"ל. בפסק דין חריף נקבע כי ברדוגו סירב להפוך לעובד משיקולים אישיים וכלכליים, וכי הטענות על "טיהור פוליטי" מצד מפקדת התחנה לשעבר – נשללו מכל וכל (חוק ומשפט)
משבר חמור מאיים להשליך מאות מלמדים לרחוב: רשת 'החינוך העצמאי' נערכת באמצעי מכתבי שימוע קולקטיביים לקראת סגירה מיידית של תשעה מוסדות וזאת בעקבות המאבק המשפטי והחריף המתנהל בבג"ץ ומאיים לשתק את מערך החינוך החרדי שהתנהל עד היום | כיצד יסתיימו רגעי החרדה של צוותי ההוראה? (חרדים)
שר הבריאות ווס סטריטינג הודיע על התפטרותו מתפקידו במחאה על מנהיגותו של ראש הממשלה | גל התפטרויות שרים נוסף לסדרת המשברים שפקדה את ממשלת הלייבור | סטריטינג הוא השם החם להחלפתו של סטארמר בתפקיד ראש הממשלה מטעם הלייבור | האם סטארמר יצליח לשרוד - ומה הם הסיכויים להדחה? (בעולם)
מנכ"ל בנק דיסקונט הודיע הבוקר על צעדי התייעלות אגרסיביים הכוללים עצירה מיידית של פרישות מוקדמות וביטול תגמולים לעובדים ולהנהלה. המנכ"ל תולה את ההחלטה במערכות בינה מלאכותית המייתרות תפקידים רבים, מה שמעורר תסיסה וביקורת קטלנית מצד הוועדים, בעיקר סביב עיתוי ההחלטה (כלכלה, בארץ)
הבנתי שהמנכ"ל פשוט לא יכול לראות אותי,
אולי המעמד שלי בחברה עם מאות עובדים עימם הייתי בקשר טוב, לא עשה לא טוב. אבל הבנתי
מיד שכשהשחיתות מנהלת, אני חייב להגן על עצמי. פניתי לאחד מעורכי הדין בצמרת. הוא שמע
אותי, הבין את הסיטואציה, ושלח מכתב למנכ"ל שגרם לו להתגרד ולהזיע גם כשהיה קר
מאוד באותה תקופה (מגזין כיכר)
שרת ביטחון המולדת היוצאת של ארצות הברית, קריסטי נואם, הודתה לנשיא דונלד טראמפ על כך שמינה אותה לתפקיד חדש שנוצר במיוחד עבורה, לאחר שהודחה מתפקידה בראש המחלקה לביטחון המולדת | נואם הגנה במהלך נאומה על הישגיה בתחום אכיפת ההגירה בשנה האחרונה (בעולם)
לפי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נערך לפטר את השרה לביטחון המולדת קריסטי נואם | השרה התמודדה עם ביקורת חריפה מצד חברי קונגרס דמוקרטים במהלך עדותה בפני ועדת המשפט, כשסירבה להתנצל על מות אזרחים בידי משטרת ההגירה (בעולם)
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קוראת לשופטי בג"ץ להוציא צו המורה על הדחתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר | בן גביר מסר בתגובה: "פקידה עבריינית מפוטרת מנסה לקדם ביצוע הפיכה שלטונית במדינה דמוקרטית" (חדשות)
מורה מארה"ב נאלץ להתפטר ממשרתו בבית ספר יסודי לאחר שפרסם בפייסבוק מסר של הבעת תמיכה ברשות ההגירה האמריקאית | המורה סיפר כי האירוע היה קשה מבחינה אישית ומקצועית, וכי עתיד הקריירה שלו בחינוך נמצא במצב לא ברור (בעולם)