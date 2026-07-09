איך הפך לחן עתיק של הרבי ממודז'יץ ללהיט הדבקויות הכי חם בחצרות החסידים, מה גרם לרבי מפיטסבורג לשורר אותו שוב ושוב לאורך חג השבועות, ואיך המילים המצמררות מהזוהר הקדוש מקבלות חיים חדשים בביצוע של עוזיאל דייטש? כל הפרטים על השיר שירעיד לכם את הנשמה. (סינגלים)
חתונה מעניינת התקיימה השבוע בבני ברק, כאשר הכלה 'נוער אימבר', נערה מחוננת שכיהנה כיו"ר 'נוער הליכוד', וחזרה בתשובה, הפכה לבנשקי"ת לאחר שנישאה למזל טוב את החתן אשר ישעי' כהנא, בנו של האדמו"ר מספינקא - ירושלים | בשמחה השתתף האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, שהיתה מקורבת לחצר קדשו בבני ברק | תיעוד (חרדים)
ביקור רב רושם נערך בליל שישי האחרון בביתו של הרב אפרים פישל שטיין, בעמח"ס 'אוצר אפרים' על התורה ועוד ספרים, כאשר אל מעונו בבני ברק עלה ובא האדמו"ר מפיטסבורג לביקור במכון הוצאת ספרים של בעל אוצר אפרים (חסידים)
רוברט באוורס רצח ב-2015 אחד עשר יהודים במרכז קונסברטיבי בעיר פיטסבורג שבארה"ב על רקע אנטישמי | הרוצח היה נוהג להעלות תכנים אנטישמים והסתה מחליאה כנגד העם היהודי טרם ביצע את הרצח המזעזע | חבר המושבעים שמע אתמול את העדות האחרונה לאחריה החלו הדיונים בגזר דינו של הרוצח - ייתכן מאוד גזר דין מוות (בעולם)
ברוב פאר והדר נערכה מסיבת חומש לילדי כיתות א' בת"ת פיטסבורג באשדוד, בהשתתפות נשיא הת"ת האדמו"ר מפיטסבורג שאף נשא דברי ברכה במעמד | כמו כן השתתף במעמד הרה"ג ר' שמואל דוד הכהן גרוס, רב דחסידי גור באשדוד, שהגיע כסבא לשני נכדים מחתני השמחה | צפו בתיעוד (חסידים)
מקהלת חסידי פיטסבורג מגישים: "אילן אילן במה אברכך". לחן קודש המפורסם, שהולחן ע"י כ"ק מרן אדמו"ר בעל "אמונת אברהם" מפיטסבורג זיע"א. המושר בכל תפוצות ישראל, כעת בהפקה מחודשת בעיבודו של יצחק שור (סינגלים)