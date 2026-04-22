אין כזה דבר 'נוסח ירושלמי' | למה אסור לשנות כלום במנגינות הימים הנוראים | כולם חושבים על הפיוט שהוא על עקידת יצחק, אבל הוא על הטרגדיה הנוראית של הבן שהתאסלם | ביצוע מרטיט לפיוט שמרסק לנו את הלב | שיחה מרתקת עם החזן והפייטן שלוקח אותנו אל השמחה שנמצאת בתוך אימת הדין (עבודה שבלב)
אתמול הלך לעולמו עזרא ברנע – מחנך, חזן וחוקר מסורת יהודית: איש שהקדיש את חייו לשימור המורשת המוזיקלית של עדות ישראל ולחינוך דורות של תלמידים וכן למפעל כתביו של הראשון לציון והרב הראשי הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל (דיין האמת)
מה ניתן לשנות ולחדש במנגינות וכיצד אנדראה בוצ'לי יכול להשתלב בנוסח? • מאין הכוחות לגשת לעמוד בכל התפילות ואיך מתכוננים רוחנית? • וגם: אמירה נחרצת על פסטיבל הסליחות, פיוטים מיוחדים ואיך משלבים את הציבור • מיוחד לראש השנה והימים הנוראים (תפילות)
חסידות 'תולדות אברהם יצחק' הזמינה את גדול הפייטנים החרדיים, ר' משה חבושה, לאירוע של 'הקפות שניות' שנערך בחסידות במוצאי שמחת תורה בשבוע שעבר, בהשתתפות האדמו"ר. "הגענו לימים טובים. צריך שיהיה כך תמיד", אומר חבושה ל'כיכר השבת' > צפו בוידאו מיוחד (שירים, מזרחי)