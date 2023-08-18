ממפגש מנתק ומרתק עם בעלי חיים שונים ומוזרים מכל קצוות תבל, נשארנו באותה ביצה ופוליטיקה לעוסה של משחקי הכוחות בין המינים. אם כך, אולי נעשה את זה עד הסוף? מתי הורוביץ למד תובנות פמיניסטיות מפילות בגן החיות (דעות)
כשפרש מש"ס והקים את מפלגת "יחד", טען חבר הכנסת אלי ישי כי הוא לא מתכוון לקחת קולות מש"ס אלא לפנות בעיקר לציבור הדתי לאומי, כעת אנו חושפים כי הערב ייפגש ישי עם כ-40 ראשי מטות חרדים ברחבי הארץ שיפעלו לגייס קולות בציבור החרדי • עוד במבזק: תיעוד ממסעו של האדמו"ר מגור בארה"ב (כיכר TV)
בעלי החיים והתיירים ממשיכים לספק סרטונים מעניינים: אחר סרטון הג'ירפה הזועמת, עלה לרשת לאחרונה סרטון שצולם בדרום אפריקה, במהלכו נראה פיל כשהוא שובר חלון ברכב תיירים. מסתבר, כי הפילי חשש ככה"נ לסכנה שאורבת מהמכונית לאחר מחבריו, והחליט לתקוף בכדי לגונן • צפו בוידאו (מעניין)
פיל השתולל אתמול ברחובות הודו, הרג אדם אחד ופגע בעוברי אורח. אלפי הודים נמלטו מאימת הפיל הזועם שפגע בכל מה שעבר בדרכו. השוטרים, נמלטו אף הם. כלי-התקשורת בהודו פתחו משדרים מיוחדים, עם מראות קשים ממסע ההרג של הפיל. בפנים: וידאו - לא לבעלי לב חלש (חדשות, בעולם)