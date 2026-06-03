 דלג לתוכן הראשי

עוד כתבות על פילדלפיה:

לא יהיה ביטחון בארץ

||
16

בהלה בשכונה

||
3

רטוריקה של דם

||
2

חדשות עם קנייטש

||
4

בצל הפגנות סוערות

||
4

באמצעות קול מלאכותי

||
6

זקוק לתפילות

||
11

שעות אחרי בקשה לתפילה

||
5

דיין האמת

||
14

תיעוד מיוחד

||
5

צפו בווידאו

||
51

חוויה מחרידה

||
4

תאונה קשה

|

האנטישמיות בפילדלפיה

||
1

"אתם אחי ואחיותיי היהודים"

||
5

מקדשים שם שמיים

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר