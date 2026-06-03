במהלך מעמד הענק בפילדלפיה שבארה"ב, מול רבבות משתתפים, יצא ראש ישיבת לייקווד הגר"מ קוטלר במתקפה חסרת תקדים נגד הרשויות בישראל המנסות להפוך את בני הישיבות ל"קרימינליים" | בנאום כואב הוא תיאר את המעצרים והסנקציות הכלכליות, הכריז על חזית אחידה של יהדות הגולה עם לומדי התורה בארץ, וחתם באזהרה המצמררת של זקנו הגר"א קוטלר זצ"ל: "אם ימשיכו הרדיפות - לא יהיה שלום וביטחון בארץ ישראל" (חרדים, בעולם)
תושב שכונת רונהרסט בפילדלפיה ירה למוות בפורץ חמוש שפרץ לביתה של אישה יהודייה, אם לשני ילדים קטנים | החשוד חדר בכוח למבנה המגורים. השכנים, ששמעו את זעקות המצוקה של האם, חשו לעזרתה, פרצו את הדלת ונטרלו את הפורץ במהלך מאבק שהתפתח במקום (יהדות, בעולם)
קו הזינוק לכאוס? בעוד ארה"ב סוערת מהפגנות נגד סוכנות ICE, מפלגת "הפנתרים השחורים" מופיעה ברחובות פילדלפיה חמושה בנשק צבאי וברטוריקה אלימה | גורמים בממשל: הם "מעוררי אלימות" ו"מסיתים בשכר" (חדשות בעולם)
המשמעות הכפולה של משבר חוק הגיוס, הפערים בין הרבנים לפוליטיקאים והדילמה הפוליטית סביב ההצבעה על פיזור הכנסת | המינוי התקדימי בוועדה הירושלמית ופתרון הנדל"ן של תושבי בית שמש |תיעוד מרגש ומוזיקלי של הגאון הירושלמי באירוע המיוחד של אדירי התורה בפילדלפיה ושיחת החיזוק לנשות הקהילה | מגיש אורח (מעייריב)
המועמדים לנשיאות ארה"ב בבחירות המתקרבות בעוד כחודשיים, דונלד טראמפ וקמלה האריס, נפגשו לעימות דרמטי | במרכז הוויכוח: נושאים הקשורים לנעשה בתוך רצועת עזה וכיצד ניתן לפתור את הבעיות הביטחוניות של ישראל - החוסה תחת כנפיה של ארה"ב (בעולם)
החשוד ממדינת מיסיסיפי נעצר - לאחר שעל פי החשד הטריד במשך כחודש בתי כנסת ועסקים יהודיים ואף איים עליהם | באם יורשע הוא צפוי לעונש מאסר של עד 50 שנה וקנס כספי בסכום עתק | בימים האחרונים הצליח ה-FBI לשים את ידו על החשוד ועצר אותו לאחר חקירה ממושכת (בעולם)
בגיל 92 הלכה לעולמה רעייתו של ראש ישיבת פילדלפיה וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שמואל קמינצקי, כמה שעות לאחר שהציבור התבקש להעתיר לרפואתה • 'כיכר השבת' חוזר לשיחות המיוחדות שהשמיעה ומשרטט את דמותה הייחודית (דיין האמת)