תיירת נהרגה לעיני משפחתה לאחר שפיל איבד את שיווי משקלו וקרס עליה במהלך מאבק פתאומי בין שני פילים מאולפים | האירוע הקשה, שתועד במצלמות, הוביל לחקירה ממשלתית מיידית ולהחמרת נהלי הבטיחות במחנות הפילים (חדשות בעולם)
מחקר חדש חושף כי הזיפים שעל חדק הפיל אינם סתם שערות - אלא מערכת חישה מתוחכמת בעלת מבנה ייחודי לחלוטין בעולם החי | החוקרים מצאו כי המבנה ההנדסי של כל זיף מאפשר לפילים לחוש ולבצע פעולות עדינות במיוחד, ומציע השראה מפתיעה לעולם הרובוטיקה והחישה הביו-מכאנית (טכנולוגיה)
לא בכל יום מבקשים מכם להעביר מתנה במשקל כמה טונות, אבל כשקרל הגדול מבקש, ממש לא מומלץ לסרב | זהו סיפור אמיתי על יהודי חצר מוכשר ומלומד, שנשלח להביא מתנה בדמות פיל אסייתי ענק | מסע נדודים מפרך, חוצה יבשות ורצוף הרפתקאות, שהסתיים לאחר חמש שנים הפך לאטרקציה של אירופה בימי הביניים, ואף ליווה את המלך אל תוך הקבר | "עור של פיל" (מגזין כיכר)