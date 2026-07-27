איך ילד נוצרי שנולד לעוזרת בית מצא את עצמו מככב בפריים טיים של הטלוויזיה הישראלית? למה דווקא בשיא ההצלחה הוא רצה לסיים את חייו, ואיך בקבוק שוקו אחד מסביר את הריקנות של תעשיית הבידור? מה קרה בקורס הצבאי ששינה הכל, ואיך הפך הצעיר נטול הזהות ליוסף הצדיק של ימינו, שנלחם במו ידיו בגזענות בתוך המגזר? | קבלו סיפור חיים של התמודדות והשראה שלא תשכחו - יוסף האווי דנאו פותח את הלב וחושף הכל בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף | צפו (כיכר FM)
טראמפ בלם את התקיפות באיראן; הלחימה בלבנון נמשכת | תיעודים מהמערכה: תקיפות, יירוטים ונפילות | לפיד תוקף את המערכה ותומך בבנט כי הוא צעיר | דרעי מציב אולטימטום סביב חוק יסוד לימוד תורה | מכתב מפתיע מלבנון: תודה לצה"ל על הלחימה בחיזבאללה | רעידת אדמה קטלנית בפיליפינים: הרוגים ומאות פצועים | מחר: התחממות קלה וחם מהרגיל לעונה | וכמו תמיד אחרי התחזית - התיעוד הקיצוני היומי | (צפו היום בכיכר)
רעידת אדמה אדירה בעוצמה 7.8 הכתה הבוקר בדרום הפיליפינים, גרמה לקריסת מבנים ושלחה אלפי תושבים להימלט למקומות גבוהים תחת איום צונאמי | התמונות הקשות מהשטח חושפות הרס נרחב בשידור חי, בדיוק ברגע שבו אלפי תלמידים פתחו את שנת הלימודים (חדשות בעולם)
נשיא הפיליפינים עורר תשומת לב כאשר ביצע מספר תרגילי ספורט לעיני עיתונאים, במטרה להפריך שמועות על הידרדרות במצבו הבריאותי | “בואו איתי לחדר הכושר ונראה מי מרים משקולות טוב יותר”, איתגר הנשיא את הצופים (מעניין)
ניסיון התנקשות בראש עיר בפיליפינים הסתיים בכישלון בזכות טויוטה לנד קרוזר משוריינת | הסרטון של הרכב השורד פגיעה ישירה של רקטה הפך ויראלי ברשתות החברתיות, כאשר גולשים כינו את התקרית "פרסומת של מיליון דולר" (בעולם)
ניסיון התנקשות בראש עיר בפיליפינים הסתיים בכישלון בזכות טויוטה לנד קרוזר משוריינת | הסרטון של הרכב השורד פגיעה ישירה של רקטה הפך ויראלי ברשתות החברתיות, כאשר גולשים כינו את התקרית "פרסומת של מיליון דולר" (בעולם)
תיעוד יוצא דופן שמגיע מהפיליפינים ופורסם ברשתות החברתיות, מציג ניסיון התנקשות נגד ראש עיר מכהן, באמצעות רקטת RPG | התקיפה בוצעה בסביבות השעה 06:30, בעת שראש העיר עשה את דרכו בחזרה מהשוק המקומי לביתו | תיעוד ממצלמות אבטחה הראה חמושים יורדים מרכב ופותחים באש לעבר רכב השטח הממוגן | למרות פגיעת רקטת RPG וקליעים רבים ברכב, ראש העיר יצא ללא פגע (חדשות, בעולם)
סופר טייפון פונג וונג פגע אמש בצפון-מזרח לוזון בפיליפינים, עם רוחות עד 230 קמ״ש והצפות נרחבות | יותר ממיליון איש פונו, נגרמו קריסות מבנים, מפולות בוץ ונזק חקלאי כבד, וכמה בני אדם נהרגו | הרשויות הכריזו על מצב חירום ומערך חילוץ פועל להערכת נזק וסיוע לנפגעים (בעולם)
רוחות עזות החלו להכות את חופי הפיליפינים במה שכונה על ידי החזאים כ'סופר טייפון', ימים לאחר שהטייפון 'קלמאגי' זרע הרס נרחב במדינה והביא למותם של יותר מ-200 בני אדם | תיעוד מהרוחות העזות הפוקדות את המדינה (בעולם)
כוכב פופ לשעבר מספר על חיבוק הסליחות בכותל שהפך אצלו לזהות ולמחויבות| הזמר יוסף האווי מגלה איך בחר להיות יהודי, למה מצוות הן זהות ולא עול, ואיך המוזיקה הפכה לכלי של קירוב? | במהלך הריאיון יוסף שר ומספר במילים שלו על הסליחות, התפילה הראשונה ותחושת האחריות כשהופכים ליהודי | הפרק הרביעי של "איך חזרתי בתשובה" בהנחיית יוסי עבדו • צפו (כיפור)