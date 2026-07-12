מסעו האחרון של עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן, סיפק תמונה בלתי נשכחת: שילוב בלתי נתפס בין מטוסי קרב מפוארים למשאית קירור הנושאת מיתוג של רשת מזון אירופית | מאחורי המראה החריג הסתתרה המציאות הלוגיסטית המביכה של שימור גופתו במשך ארבעה חודשים. (חדשות בעולם)
בעוד המדינות הנורדיות ממשיכות להוביל את הדירוג וקוסטה ריקה מזנקת לצמרת וגם ישראל תופסת מקום של כבוד, דוח האושר העולמי החדש חושף פער מדאיג: צעירים במדינות המערב חווים ירידה חסרת תקדים בשביעות הרצון מהחיים | החוקרים מצביעים על "שימוש כבד" באפליקציות מבוססות אלגוריתמים כגורם מרכזי לעלייה בשיעורי הדיכאון והחרדה, וקוראים למקבלי ההחלטות לפעול לפני שהמשבר יחריף (בריאות)
לאחר הצטרפותן של גרמניה ושוודיה: בריטניה מעלה הילוך בבחינת הרכב המשוריין Patria 6x6 • שר ההגנה הבריטי מאשר: אנחנו בשלב ההערכה הקריטי של תכנית ה-CAVS הרב-לאומית • האם המפלצת הפינית תהיה עמוד השדרה החדש של כוחות החי"ר בבריטניה? (בעולם)
מה עושה עיריית מודיעין עילית עם עשרות כלבים משוטטים ולמה התקשורת מזועזעת | מדוע עדיף להיות רצף מלהיות עיתונאי? | האם גם אתכם עקצו וחייבו על לוחית זיהוי חדשה בעת הטסט השנתי? | מוכנים להפחדות והלחצות בגלל עוד קצת גשם שירד? | טריק שיחסוך לכם זמן בחדר כושר | וממה באמת מתרגשים החיילים החרדים? (דבר ראשון)
מול האיומים מהקרמלין ואזהרות נאט"ו מפני עימות צבאי ישיר תוך חמש שנים, פינלנד בונה "חומת מגן" אנושית של מיליון חיילים | בניסיון להרתיע את מוסקבה, הכריז הנשיא כי השירות הצבאי יהפוך למשימת חיים שתימשך עד גיל 65 (חדשות בעולם)
אש הממשלה פטרי אורפו נאלץ להביע חרטה כנה לאחר שחברי פרלמנט ממפלגת הפינים הפופוליסטית פרסמו תמונות בהן הם משכו את זוויות עיניהם לאחור | המחווה הגזענית גרמה למשבר מדיני מול יפן ומול קוריאה הדרומית (חדשות בעולם)
לוויין ראשון, מתוצרת חברה פינית, ישוגר החודש באמצעות חברת החלל של אילון מאסק • עלות השלב הראשוני נאמדת ב-237 מיליון דולר • בצבא הפולני: "הלוויינים הם הכלי היחיד שמאפשר ביצוע תקיפות עמוקות ומדויקות" (בעולם)
חברת התעופה הפינית הודיעה ביממה האחרונה כי שמונה מטוסים יושבתו למשך יומיים עד לבירור וטיפול במושבי המטוסים שנוקו שלא בדרך בה הנחתה החברה שייצרה את המושבים | על פי החברה, המושבים עם ציפוי מעכב בעירה מיוחד נשטפו במים, דבר הפוגם בהגנה מפני פריצת שריפות במטוס (תעופה)
כתב אישום הוגש בימים האחרונים בפינלנד נגד רופא בן 80 מטורקו בגין "ביזוי מתים" לאחר שהמשטרה גילתה שתי גופות של קרוביו - כנראה הוריו - שאותן אחסן במקפיאים במשך כמעט שלושה עשורים | החוקר במשטרה המקומית אמר כי "אולי היה קשה לו להיפרד מהמתים", וציין שהנאשם האמין שפעל מתוך כוונה טובה ושמר על קרוביו לפי "השקפת עולמו המיוחדת" (מעניין, בעולם)
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מאיים בהצבת כוחות על הגבול עם פינלנד שהצטרפה לנאט"ו מוקדם יותר השנה, וזעם על ההחלטה לספח את המדינה שחולקת גבול עם רוסיה | "לא היו בעיות, אבל עכשיו יהיו", איים פוטין בראיון אמש (בעולם)
רוסיה ושליטיה לא יודעים שובע: בתיעוד שיצא בערוץ תקשורת בדנמרק פורסם תיעוד בו נראה לכאורה חייל רוסי מתכנן פגיעה בתשתיות | בינתיים, בסיביר שברוסיה נחשף בית קברות גדול של 'כח וגנר' | בארצות הברית שוב מתריעים: פוטין עלול להוביל להסלמה גרעינית | כל הפרטים (חדשות בעולם)
החל מהלילה בחצות, בתום הליך של קרוב לשנה, פינלנד תהפוך לחברה מן המניין בברית נאט"ו, ובכך הגבול של נאט"ו עם רוסיה מתרחב | החברה החדשה החליטה להצטרף לברית בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה ובניסיון לתגבר את הביטחון של המדינה הנורדית (עולם)