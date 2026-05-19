הימים החמים של הקיץ נמצאים בשיאם, הילדים בבית בעיצומם של ימי החופש, ואנחנו בתוך תקופת "תשעת הימים" ובפתח ימי "בין הזמנים". עבור הורים רבים, מציאת פתרון מהיר, טעים וכשר למהדרין לארוחות הופכת לאתגר של ממש. בדיוק כאן נכנסת לתמונה סדרת הפיצות האהובה של מעדנות, המציעה פתרון קולינרי אידיאלי לכל המשפחה (אוכל ומתכונים)
"ותהי לו לאומנת": הלב הפתוח של המגזר החרדי | שלוש שעות בדרך הביתה: כישלון התחב"צ | הנתון המבהיל: כחמישית מהנוער דיווחו על "קשר אישי" עם בינה מלאכותית, האם גם לחרדים יש את הבעיה הזו? | מי משלם 16 שקלים על עוגייה אחת? | המתכון המושלם לפיצה איטלקית נדירה |
ממשלוחי פיצה למלחמות עולם: "מדד הפיצה" של הפנטגון, מזה עידן ועדנים הכלי המודיעין המפתיע שחוזה משברים בינלאומיים בדיוק מדהים | כעת, שר ההגנה פיט הגסת' יוצא למלחמה נגד המנטרים וחושף תוכנית דרמטית כדי לשבש את מערכות המעקב הגלויות (חדשות בעולם)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, פיצה עם דגים: האם יש מקור לאיסור גבינה עם דגים? והאם אפשר להקל בדגים עם חמאה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
יש ימים שפשוט מתחשק לקחת פסק זמן – בלי לעשות נסיעות ארוכות, בלי לעמוד בפקקים ובלי להזמין מראש כרטיסים. יום כזה שבו כל מה שמתחשק הוא לבלות, ליהנות, לשוטט בלי מטרה ולנשום רגע של שקט – גם אם נמצאים בלב העיר | גם אם אשדוד היא הבית או אפילו רק היעד, תופתעו לגלות עד כמה אפשר ליהנות ממנה בלי תכנון מוקדם, בלי רשימת מטלות ובלי להתרחק יותר מדי. לפעמים דווקא המקומות הקרובים אלינו מצליחים להציע את הבילויים הכי זורמים ומדויקים (תיירות)
לא מכ"מים, לא לוויינים ולא סוכנים חשאיים על אדמת ארצות הברית, אף אחד מאלה לא חזה את יצאת ישראל למבצע רחב היקף באיראן | מי שדווקא כן חזה את המבצע הישראלי, זהו 'מדד הפיצה של הפנטגון', שהסימנים שהעלה בשעות שקדמו למתקפה -התבררו כאותות אמת המדויקים להפליא | יצאנו לסקור את המדד שהפך לפופולארי בימים האחרונים, ואת ההיסטוריה הארוכה שלו (מגזין, בעולם)
לא תמיד קל למצוא בילוי שכולם במשפחה ייהנו ממנו. הילדים רוצים להתרוצץ, ההורים מחפשים רגע של נחת, ויש גם את שאלת האוכל – כי בסוף, כולם יודעים שיום טיול מוצלח חייב לכלול עצירה טעימה. אז איך מתכננים יום משפחתי מגוון באזור השרון, בלי שאף אחד ירגיש שהתפשר? הנה כמה רעיונות שיהפכו את הבילוי הקרוב שלכם לחוויה שתתאים לכל הגילאים (אוכל)
תושב אזור השרון נעצר בחשד לביצוע עבירות הונאה בשווי מוערך של כחצי מיליון שקלים, תוך ניצול ציני של רצון הציבור לסייע לחיילים בתקופת המלחמה | חקירה סמויה שניהל מפלג ההונאה בירושלים בשיתוף עם חברות האשראי, העלתה כי החשוד רימה בתי עסק ואזרחים שונים ברחבי הארץ - באותן השיטות (חדשות)
אנחנו אוהבים לאכול מתאבנים, אבל להכין אותם? מממ... פחות, אלא אם כן הם דורשים מעט זמן. מאפי הפיצה האישיים הללו נראים מפוארים, אבל לוקחות 10 דקות ליצור אותם והם ייעלמו מהשולחן אף מהר יותר (מתכונים, אוכל)
אנחנו אוהבים פיצה. אנחנו אוהבים מאק אנד צ'יז. אז למה לא לחבר בין השניים, שאלנו את עצמנו. כן, אנו מודים שמדובר ביצירה (ויציאה) מושחתת למדי, אבל מנחמת, הו, כה מנחמת. ושימו לב, מוכנה תוך 20 דקות (מתכונים, אוכל)
משתעממים מפיצה מסורתית עם רוטב עגבניות וגבינה? מבינים אתכם. הפיצה הייחודית והבריאה הזו היא בדיוק בשבילכם. עם בצק פריך, ממרח חומוס, גרגרים וירקות מגוונים לא תוכלו (ותאכלו) לשוב לפיצה רגילה (מתכונים, אוכל)