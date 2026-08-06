סערה ברשתות החברתיות בעקבות דו"ח תנועה שגרתי הסתיימה בפסיקה דרמטית בבית המשפט, לאחר ששוטרת תנועה שהושפלה בביטויים קשים ופוגעניים הגישה תביעת לשון הרע נגד נהגים, וזכתה בפיצוי כספי משמעותי שמוכיח כי לבריונות מילולית ברשת יש מחיר כבד (חוק ומשפט)
לקוח תבע פיצוי לאחר שמכונת כביסה התעכבה בארבע שעות בשל חסימות צירים. בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי במציאות המורכבת של הפגנות, אין להטיל אחריות על חברות שמשתדלות להשלים משלוחים למרות השיבושים הקשים בשטח (חוק ומשפט)
לאחר שנותרו ללא מענה בשדה התעופה בלרנקה, נאלצו הנוסעים להמתין שעות ארוכות בתנאים מחפירים. בית המשפט דחה את התירוצים של חברות התעופה וקבע כי הרשלנות תעלה להן ביוקר. פסק הדין המטלטל מבהיר לחברות: האחריות לטובת הלקוחות היא מוחלטת (משפט)
רופא שיניים שסירב לקחת אחריות על טיפול כושל והציע פיצוי זעום, חויב בבית משפט השלום בחיפה לשלם כ-150 אלף ש"ח. השופט קבע: הרופא התרשל, אך למטופל המעשן נקבע אשם תורם של 20% בשל הפגיעה בסיכויי ההחלמה (חוק ומשפט)
בכירי הפרקליטות והייעוץ המשפטי הבהירו למפכ"ל דני לוי כי "אי אפשר להגן על השוטרים בתיק", לאחר שנמצא כי הבדיקות בוצעו בניגוד לדין | בתמורה לפרסום והפיצוי לעתק ל-13 מפגיני האופוזיציה והשמאל, המשטרה לא תודה רשמית בטענות התובעים (משפט)
חברת התעופה "לוט" תפצה נוסעת שמזוודתה אבדה בדרך למיאמי. השופט מתח ביקורת חריפה על התנהלות החברה, דחה את טענותיה המבוססות על פלטי מחשב בלבד, וחייב אותה בפיצויים בסך אלפי שקלים בגין אובדן הכבודה ועוגמת הנפש | "רישום ממוכן אינו חזות הכל" (חוק ומשפט)
פסק דין דרמטי נגד רשת המסעדות המובילה: שופט בית משפט השלום בפתח תקווה הטיל פצצה משפטית לאחר שעובד בכיר נפגע במהלך עבודה חריגה. המסעדה תשלם פיצוי עתק לאחר שבית המשפט קבע: חובת הבטיחות הופרה ברגל גסה (משפט)
פרטים חדשים נחשפו אמש בסוכנות הידיעות רויטרס אודות קרן הפיצוי אותו מכנה ארה"ב כ"קרן שיקום" כדי להסוות את מבוכת הענק | מחצית מהסכום - כבר הושג כעת, האיראנים יפתחו במשא ומתן עם חברות מהעולם כולו כבר בזמן המשא ומתן (מדיני)
בית משפט השלום בבית שמש פסק פיצויים בסך 80 אלף ש"ח לשתי תלמידות לשעבר שהפיצו פרסומים כוזבים ופוגעניים נגד חברתן לספסל הלימודים. השופט דחה את הניסיון להציג את המעשה כ"קונדס" והדגיש: "מדובר בלשון הרע שגרמה נזק בלתי הפיך" (משפט)