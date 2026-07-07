ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ הודיעו כי צה"ל השמיד במרחב מג'דל זון תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה באורך של יותר מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, ובה מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור | לדבריהם, ארה"ב עודכנה מראש על הפעולה | צפו: כך נראו רגעי הפיצוץ העצום של המנהרה (צבא)
אישה כבת 80 נהרגה וגבר כבן 50 נפצע קשה, בפיצוץ עז שחולל הרס רב במבנה מגורים ברחוב המלאך ברובע היהודי שבעיר העתיקה | מחקירה ראשונית של כבאות והצלה עולה כי האסון נגרם בעקבות דליפת גז חמורה במטבח של אחת הדירות, שהגיעה לתחום נפיצות והובילה לפיצוץ הקטלני (בארץ)
פיצוץ ענק תועד הערב בסמוך לעיר בית שמש | החברה הביטחונית "תומר" אמרה כי מדובר בפיצוץ מבוקר וכי אין חשש לציבור | בשלב זה לא הוברר מדוע הפיצוץ המבוקר לדבריהם, התקיים בשעות הלילה - וללא התרעה לציבור (חדשות)
טיסה של חברת ריינאייר חוותה אמש (רביעי) רגעי פאניקה לאחר שטלפון סלולרי התפוצץ במטוס - הנוסעים פונו במגלשות החירום | הטיסה שהגיעה מנאנט שבמערב צרפת, נחתה בשדה התעופה מרסיי פרובאנס, כאשר טלפון סלולרי של נוסע התפוצץ לפתע | בעקבות התקרית, שאירעה בזמן שהמטוס היה על הקרקע, הנוסעים פונו באמצעות מגלשות חילוץ | צפו בתיעוד (תעופה)
שלושה בני אדם נהרגו ומספר נעדרים לאחר פיצוץ מסתורי בתחנת משטרה צבאית בעיר לנינגרד, רוסיה | המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע, אולם הערכה ראשונית מעלה כי מדובר ככל הנראה בפעולה אוקראינית ברקע המלחמה (בעולם)
המשפט המפתיע שכתב אבא ללוחם חרדי ב'חשמונאים' | למה אנחנו נשברים בדרך לחדר הכושר | איך אברך שוחרר ממעצר בגלל "עונש" השבת אצל החמות | ספיישל פיצוצים: חבלנים רוסים, וייטנאמים ובריטים מנטרלים פצצות | ההימורים המסוכנים באתר המסוכן (דבר השבוע)