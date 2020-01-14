פעוט נולד אמש בדירת מגורים בשכונה החרדית ירושלמית, להורים שהגיעו במיוחד מאופקים לבצע את הלידה בבית החולים הפיראטי שנמצא בתוך דירת מגורים | לידי 'כיכר השבת' הגיעו עדויות קשות על המקום והרגעים הקשים שהיו לאחר הלידה שהסתבכה - ועד הלידה הקשה אמש | הדולה עוכבה לחקירה (חדשות חרדים)
שמואל בן עטר השדרן המיתולוגי של ערוצי הקודש, חוזר לשדר, הפעם בתחנת רדיו חוקית - קול-חי. אחרי שישב בכלא חצי שנה בגין שידור ברדיו פיראטי, הוא החל להגיש תוכנית חדשה. צוות "כיכר השבת" התלווה לשמואל בן-עטר, ותיעד את הרגעים המרגשים של התוכנית הראשונה. וגם: שמואל בן-עטר משחזר את המאסר (מדיה)