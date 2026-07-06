בימים שבהם כולם מחפשים קינוח מהיר, מרענן ובריא יחסית - מתכון אחד מצליח לכבוש את הרשתות החברתיות שוב ושוב: קוביות יוגורט קפואות עם פירות, גרנולה ושוקולד. זה נראה כמו קינוח מושקע של קונדיטוריה, אבל בפועל מדובר בהכנה ביתית פשוטה במיוחד, בלי אפייה ובלי מאמץ. השילוב בין הקרמיות של היוגורט, הקראנץ’ של הגרנולה, המתיקות של הדבש והפירות הטריים – יוצר קינוח קטן שנעלם מהצלחת בתוך דקות (אוכל ומתכונים)
בעוד העולם רואה בתות כאחד הפירות המובקשים, בדיקות מעבדה ומומחי כשרות חושפים מציאות עגומה של עשרות סוגי חרקים וחומרי הדברה אסורים | צפיה בזוחלים היוצאים מהתות תגרום לכם לחשוב פעמיים לפני הנגיסה הבאה בפרי האהוב (חדשות בעולם)
השרב הראשון כבר כאן והחום מציק; במקום להיכנע לחום המעיק, הגיע הזמן לחשוף את הסוד ששמור לברים של מלונות היוקרה: המרקם הקטיפתי והקפוא שפשוט אי אפשר להשיג בבית.
גילינו את הטריק שיהפוך את הבלנדר שלכם למכונת קסמים שמוציאה שייק מושלם, סמיך ומצנן תוך פחות מ-60 שניות | הנה 5 מתכונים לשייקים הכי טעימים שתטעמו הקיץ - אלו שיגרמו לכם לצחוק על ה-40 מעלות שבחוץ (אוכל ומתכונים)
ירקות ופירות, תבלינים, תרופות, ויטמינים, קוסמטיקה, פיצוחים, קפה, אלכוהול, סיגריות ועוד... | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, בפרק השני של התוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו מגישים את המדריך המלא לקניות לפסח: מוצר אחר מוצר - מה לבדוק, מה לא ועל מה אפשר לוותר ולא לקנות... | שואלין ודורשין - כשרות המוצרים לפסח • צפו במשדר (פסח)
בשיחה מרתקת בתוכנית 'תהיה בריא עם משה מנס', מזהיר הדיאטן הקליני ד"ר צחי כנען מפני "קפסולות הפלא" שמבטיחות ניסים, מסביר למה תזונה דומה ללימוד תורה, ומעניק טיפ פשוט שישנה את הרגלי האכילה של הילדים שלכם (דבר ראשון)
זקן אדמו"רי רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ ערך ביום שושן פורים את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו בעיה"ק ירושלים | במטרה למנוע מהחסידים המבוסמים לקפץ על שולחנות הטיש, החליטו ראשי החסידות להפריד את השולחנות זה מזה ולא הוצבו כשולחן אחד ארוך כמקדם, דבר שאפשר שמירה על הסדר והכבוד הראוי לטיש | לצידו של האדמו"ר ישב הרה"צ נפתלי מנדלוביץ, אב"ד טורקא טבריה | במהלך הטיש הוגשו פירות לברכה, והאדמו"ר עודד את השירה בעוז ובשמחה עילאית (חסידים)
חג האילנות הגיע והשולחנות מתמלאים בפירות יבשים וצבעוניים, אך האם הכל באמת בריא? ד"ר צחי כנען דיאטן קליני ומומחה להרזיה ומטבוליזם וספורט בראיון מקצועי מקיף | מהו ה"סופר-פוד" האמיתי, למה אל לכם לפחד מסוכר הפירות והסוד שבצבעים (תהיה בריא - פרק 4)
הם אמנם רצים יותר בין הספסלים, אך אוכלים הרבה יותר פחמימות ריקות, והסוכר הפך לחלק בלתי נפרד מהתגמול על התמדה בלימוד | נתונים חדשים לשנת 2025 חושפים מציאות מדאיגה: הילד החרדי הממוצע אמנם רזה מחברו במגזר הכללי בילדותו, אך הוא גדל לתוך "פצצה מתקתקת" של השמנה ותחלואה בבגרות | כיצד ניתן להפוך את הבית למבצר של בריאות מבלי לחרוג מתקציב המשפחה? | פרויקט מיוחד ב'כיכר' (בריאות)
חוקרים מארבע אוניברסיטאות בתאילנד מצאו כי תמצית "תפוח הקשיו" - פרי הלוואי שבדרך כלל נזרק בתהליך ייצור אגוזי הקשיו - עשויה להפוך למרכיב מבטיח בתכשירי אנטי-אייג’ינג וריפוי פצעים | שילוב החומר בננו-ליפוזומים שיפר את הספיגה והגביר את השפעתו על העור, תוך שמירה על יציבות גבוהה לאורך זמן | המחקר פותח גם אפשרות כלכלית וסביבתית להפוך פסולת חקלאית יקרה למוצר עתיר ערך בתעשיית הקוסמטיקה (בעולם)
כל שנה אתם מסתובבים בין המדפים, מחפשים בשר, עופות ודגים בכשרות מהודרת – ולפעמים חוזרים עם אכזבה. השנה יש שדרוגים שמקלילים את החיפוש: טרי, איכותי ובטוח לחג. כך תדעו איפה להשיג את המוצרים המבוקשים לפני כולם (חדשות האוכל)
בפרשת
השבוע - עקב, אנו עוסקים בשבחה של ארץ ישראל | איזו תיבה הכי מזוהה עם ארץ ישראל
ומדוע האקלים שבארץ טוב יותר מכל אוויר שבעולם? | על סגולתם הרפואית של פירות ארץ
ישראל, ומה אמר עליהם 'גלינוס' ראש הרופאים ( יהדות, פרשת השבוע)
ברכת
האילנות היא ברכת שבח והודיה הנאמרת בחודש
ניסן בעת ראיית פריחת אילנות מאכל,
במטרה להודות לבורא
על היופי והשפע בבריאה |
בין פוסקי ההלכה התעורר
הספק האם מותר לברך ברכת-האילנות
על עצי ערלה או אילנות מורכבים? (הלכה
ואקטואליה)