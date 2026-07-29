מערך הסייבר הלאומי מעדכן כי קיבל דיווחים על קמפייני הונאה המתחזים למותגים מוכרים | במסגרת ההונאה מופצים "מבצעי חג" ושאלונים קצרים עם הבטחות לזכייה בסכומים גבוהים - אך בפועל מדובר באתרים מתחזים | כל מה שצריך לדעת (ברשת)
לאחרונה התקבלו במשטרת ישראל פניות מהן עולה כי נשלחו לציבור הודעות במייל או הודעות טקסט עם הכיתוב "הודעה חשובה בנוגע לזימון אישי לחקירה" ובה קישור מצורף | במשטרה מזהירים כי מדובר בניסיון דיוג, ואין ללחוץ על הקישורים ולחסום את השולח (משטרה)
מערך הסייבר הלאומי ואל על מזהירים מפני ניסיונות פישינג חדשים | לפי ההודעה, מופצים בקבוצות וואטסאפ, ברשתות ובהודעות SMS קישורים המובילים ל"חידון נושא פרסים" לכאורה מטעם אל על - עם הבטחות לקבלת שוברים בשווי מאות ואלפי שקלים, כאשר למעשה מדובר בהתחזות (בארץ)
שתי רשתות קמעונאות ענקיות הוציאו היום (שלישי) אזהרות לציבור על הודעות מזויפות בשמן, כביכול הן מבטיחות ללקוחות מתנות באלפי שקלים, אך למעשה מדובר בניסיונות זדוניים להשגת פרטים אישיים של הגולשים | העלייה בניסיונות הפישינג - הדיוג הזדוני מתרחשת דווקא בימים אלה על רקע תחילת השנה האזרחית החדשה וריבוי הקניות בחנוכה (בארץ, דיגיטל)
בחברת החשמל מזהירים היום, כי קיבלו דיווחים על לקוחות שקיבלו מייל, שמודיע להם על חיוב כפול בחשבון החשמל - ואם הם רוצים החזר, הם צריכים ללחוץ על לינק - בו הם צריכים לתת את פרטי החשמל; "מדובר בהונאה" (חדשות)